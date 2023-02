Quali sono i dischi in uscita per il Record Store Day 2023? Il Record Store Day, ricordiamolo, si tiene dal 2007 e nasce da un’idea di Chris Brown, impiegato di un negozio statunitense, con l’intento di celebrare gli store indipendenti di dischi. Dal primo anno ad oggi, il Record Store Day è stata un’occasione di incontro tra gli artisti e il loro pubblico, specialmente grazie al lancio di edizioni speciali dei loro dischi.

Quest’anno la deadline è fissata per il 22 aprile 2023. Global Ambassador saranno Amanda Shires e Jason Isbell, mentre l’anno scorso è toccato a Taylor Swift, popstar sempre attenta alle piccole realtà degli store indipendenti.

Da parte della John Lennon Estate e Universal Music uscirà una versione estesa di Gimme Some Truth in edizione cofanetto con nove EP in vinile. Restando in Gran Bretagna, i Cure pubblicano il live Show in un’edizione curata interamente dal frontman Robert Smith. Spostiamo in Irlanda e troviamo gli U2 con War e l’EP Sunday Bloody Sunday/Two Hearts Beat As One, versioni inedite da Songs Of Surrender. Dalla stessa terra i Cranberries pubblicano Wake Up And Smell The Coffee per la prima volta in vinile.

Dagli Stati Uniti i Pearl Jam pubblicano Give Away, il disco dal vivo registrato nel 1998 e fino ad oggi mai uscito in versione ufficiale. Non manca Elvis Presley con Burning Love: The RCA Rehearsals, un documento sulle prove di The King prima del tour statunitense dell’aprile 1972.

Tra i dischi in uscita per il Record Store Day non mancano gli artisti italiani. Renato Zero fa un gigantesco regalo ai suoi fan pubblicando il suo primo singolo Non Basta, Sai/In Mezzo ai Guai, ormai introvabile; Lucio Dalla esce in doppio vinile colorato con Caro Amico Ti Scrivo come Anima Latina di Lucio Battisti.

Una pietra preziosa è Fabrizio De André con Faber-Periodo Karim, cofanetto pieno di 45 giri rimasterizzati in analogico dopo un’imponente opera di restauro che raccoglie le sue prime registrazioni, da Nuvole Barocche a La Ballata Del Miché.

Continua a leggere su optimagazine.com