È certamente complicato stabilire quali siano i migliori album di Lucio Dalla: distinguere il gusto personale da una bellezza oggettiva, quando si parla del cantautore bolognese, è roba da stoici. Il motivo è in ogni singola nota suonata e cantata, in ogni suono e ogni parola che Lucio Dalla sapeva pesare a dovere prima di inserirla in una canzone. Figuriamoci in un album. Tentiamo una ricerca proponendoci come guida a tutti coloro che non hanno mai approfondito l’immensa eredità artistica del grande assente di oggi.

Storie Di Casa Mia (1971)

Con Storie Di Casa Mia Lucio Dalla ottiene il primo grande riconoscimento nel panorama italiano. Il merito è soprattutto di 4/3/1943, portata sul palco di Sanremo.

Anidride Solforosa (1975)

Anidride Solforosa non può certo mancare tra i migliori album di Lucio Dalla. Pubblicato nel 1975, è il secondo capitolo della collaborazione tra il cantautore e il poeta Roberto Roversi. Dalla si immerge nuovamente nella fotografia di una società con una romantica cupezza, puntando il dito contro la morbosità della stampa (Carmen Colon) e il capitalismo (La Borsa Valori).

Come è Profondo Il Mare (1977)

Come è Profondo Il Mare è il primo disco in cui Lucio Dalla è autore dei testi. A partire dalla title-track, ancora oggi un ritratto imbattuto del XX secolo, il disco è considerato una delle opere migliori del cantautore bolognese, trainato da brani divenuti leggendari come Disperato Erotico Stomp.

Lucio Dalla (1978)

Dopo l’esperienza con Roversi, Lucio Dalla si conferma un paroliere eccellente e un acuto esploratore e sperimentatore. Lucio Dalla è il disco de L’Ultima Luna, Anna E Marco e soprattutto L’Anno Che Verrà.

Dalla (1980)

Dalla è il disco di Balla Balla Ballerino ma soprattutto di Meri Luis, che lo stesso cantautore ha sempre considerato la sua canzone più vera ed è trainato da grandi successi come Futura, tra le migliori canzoni della scena italiana di sempre.

