Occorre smentire in modo deciso tutte le voci di queste ore, in merito alla storia di Christian Vieri morto. Se da un lato in passato ci siamo soffermati sull’ex attaccante di Lazio ed Inter solo per fake news di natura calcistica, come forse ricorderete tramite il nostro articolo pubblicato nel 2020, questa volta bisogna esaminare più da vicino come nasca la disinformazione sul suo conto. Si tratta dell’ennesima furbata di un sito che sfrutta una serie di pagine Facebook per puntare sul clickbait. Tanti lettori ingannati da post che lasciano credere qualcosa di non vertiero per intenderci, magari partendo da un fatto di cronaca reale.

Come nasce la bufala su Christian Vieri morto oggi: ennesima furbata della solita testata

Per farvela breve, come a preso piede la notizia falsa su Christian Vieri morto? Una scomparsa purtroppo c’è stata, come viene precisato in queste ore da altre fonti. Si tratta di un maestro di tennis di Castelfiorentino, vale a dire Vieri Angelucci. Inutile dire che alcune testate hanno sfruttato questa parziale omonimia per lasciar credere che a perdere la vita sia stato l’ex calciatore, sfruttando la sua notorietà. Del resto, con il, il diretto interessato finisce spesso e volentieri sotto le luci dei riflettori.

Dunque, la storia di Vieri morto rappresenta sì una bufala, che prende spunto da una notizia vera in nome del clickbait. La gente osserva il post caratterizzato dall’immagine che trovate ad inizio articolo e credendo che si tratti dell’ex giocatore, accedere alla pagina che viene linkata nei commenti. Solo al suo interno, a visualizzazione ottenuta, si spiega che in realtà si tratti di un’altra persona.

Purtroppo si tratta di una pratica giornalistica da non imitare che proprio non si riesce a debellare sul web, al punto che oggi tocca smentire addirittura la voce relativa a Christian Vieri morto purtroppo.

