Nell’ultimo periodo, il Motorola Razr 40 Ultra è stato protagonista di molte indiscrezioni e rumors. Adesso, sono trapelate online immagini promozionali del telefono pieghevole ed anche alcune specifiche tecniche principali. Tuttavia, l’azienda statunitense deve ancora annunciare la data di lancio, ma le speculazioni sono diffuse sul fatto che il debutto dell’ammiraglia potrebbe esserci già questo mese. Il foldable del brand alato, sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 e non dallo Snapdragon 8 Gen. 2. Non ci resta che andare a scoprire insieme quali sono le specifiche chiave complete del device.

Secondo il rapporto di XDA-Developers, la scheda tecnica del nuovo Motorola Razr 40 Ultra potrebbe essere la seguente: display AMOLED Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e risoluzione di 2640 x 1080 pixel. Il display della cover sfoggerà uno schermo da 3,5 pollici con una risoluzione di 1056 x 1066 pixel. Precedenti rapporti hanno affermato che il display principale avrà uno schermo da 6,7 pollici. Lato hardware, il pieghevole avrà sotto la scocca un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1, fino a 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Dovrebbe essere alimentato, poi, da una batteria da 3640mAh con supporto per la ricarica rapida da 33W. Lato software è probabile che il dispositivo si avvii con la skin personalizzata MyUX basata sul sistema operativo Android 13 fuori dalla scatola.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Motorola Razr 40 Ultra dovrebbe contenere un sensore principale Sony IMX563 da 12MP (anche se alcuni rapporti precedenti menzionavano un 50MP) e un obiettivo ultra-grandangolare SK Hynix Hi1336 da 13MP. Frontalmente ci sarà uno snapper da 32MP per selfie e videochiamate. Le connettività dovrebbero includere 5G, 4G LTE, dual SIM, NFC, Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth, GPS e una porta USB Type-C per la ricarica. Infine, le colorazioni saranno Phantom Black, Glacier Blue e Viva Magenta. Quanto ai prezzi, precedenti rumors parlavano di circa 1.00 euro di listino.

