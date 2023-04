Gli ultimi rapporti giunti in Rete hanno rivelato che il Motorola Razr+ 2023 e il Razr Pro sono lo stesso dispositivo per mercati diversi; mentre il nuovo Motorola Razr 40 Ultra potrebbe arrivare sui mercati di diversi Paesi come un foldable top di gamma, a svelare quest’ultimo dispositivo con numero di modello XT2321-1, è stata la certificazione TDRA. Tuttavia, in altri mercati, le varianti del numero di modello XT2321-2/3/5 saranno probabilmente chiamate Razr+ 2023. Quest’oggi, il Razr 40 Ultra è apparso sull’elenco Geekbench rivelando le principali specifiche del dispositivo. Andiamole a scoprire insieme.

Secondo i recenti rapporti il nuovo Motorola Razr 40 Ultra potrebbe ospitare all’interno un display AMOLED pieghevole da 6,7 pollici, che offre una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, lo stesso reso disponibile sul Motorola Razr 2022 dello scorso anno. Il display esterno, di cui ancora non sono state specificate le precise dimensioni, potrebbe essere più grande del display che va a coprire l’attuale OPPO Find N2 Flip, ossia da 3,26 pollici. Inoltre, dovrebbe presentare il più grande schermo di copertura disponibile a bordo di un telefono a conchiglia. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen. 1, secondo i dettagli della CPU nell’elenco Geekbench e le informazioni sulla GPU disponibili attraverso il suo codice sorgente.

L’elenco afferma, inoltre, che il pieghevole sfrutterà almeno 8GB di RAM (molto probabilmente il device potrebbe essere disponibile anche con una versione da 12 GB di RAM) e il sistema operativo Android 13 con interfaccia utente My UX 5. Per quanto riguarda i test single-core e multi-core di Geekbench 5, il nuovo Motorola Razr 40 Ultra ha ottenuto rispettivamente 1285 e 3810 punti. Quanto al comparto fotografico, il foldable avrà una configurazione a doppia fotocamera all’esterno con flash LED, mentre la fotocamera frontale sarà posizionata sotto il display e priva di foro. Probabilmente, infine, il dispositivo potrebbe essere alimentato da una batteria da 3640mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Resteremo aggiornati per ulteriori dettagli.

