Quando gli scatti del matrimonio tra Elvis e Priscilla compaiono sulle riviste dei quotidiani e dei tabloid di tutto il mondo, per le fan di The King è un colpo al cuore. Elvis Presley, 32 anni, ha detto “sì” a Priscilla Bealieu, 21 anni, che è giunta alle nozze ancora vergine. Il ricevimento si tiene all’Aladdin Hotel di Las Vegas, nel classico mood delle nozze da sogno che oggi sono peculiari degli influencer che tentano di emulare i divi statunitensi.

Come i tabloid sono tipici fare secondo chiare linee editoriali, spuntano i primi numeri della cerimonia: in primo luogo la torta nuziale, che sarebbe costata 3500 dollari e di fronte alla quale la coppia viene immortalata durante il rituale del taglio e durante l’assaggio. In secondo luogo gli anelli, che secondo Harper’s Bazaar vengono disegnati personalmente da The King. Sullo sfondo c’è un Elvis disperato qualche sera prima, nella sua casa a Graceland, di fronte alla governante Alberta Holman alla quale confessa di essere sotto pressione – scrive Marie Claire – da parte del padre di Priscilla e del manager Colonel Tom Parker che insistono sul matrimonio.

Le nozze arrivano il 1° maggio 1967. Quel giorno stesso la coppia parte in luna di miele a Palm Springs e concepisce Lisa Marie Presley che nascerà 9 mesi dopo. Poco dopo inizierà il loro declino: di quel corteggiamento da parte di Elvis verso una Priscilla ancora 14enne di diversi anni fa, resta poca traccia.

Il 9 ottobre 1973 Elvis e Priscilla divorziano. Negli anni hanno condiviso l’amore per Lisa Marie ma anche i reciproci tradimenti, con un Elvis sempre promiscuo e una Priscilla sempre più desiderosa di conoscere il mondo, una realtà dunque ben diversa dalle copertine dei magazine e di cui ancora si parla.

