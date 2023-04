Ripartono i concerti di Manuel Agnelli. Il cantautore e frontman degli Afterhours è pronto per tornare sul palco con il suo primo album solista Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso dopo il successo della scorsa estate. Nell’ultima ora sono uscite le date per il tour estivo.

Concerti di Manuel Agnelli nel 2023: date e biglietti

Di seguito il calendario completo dei concerti di Manuel Agnelli per l’estate 2023:

01.07 PALERMO – Sicilia Jazz Festival *Manuel solo w/ Brass Group Orchestra



08.07 VERONA – Rumors Festival, Teatro Romano

Platea Centrale € 46,00

Platea Laterale € 40,25

Gradinata Non Numerata € 30,00 15.07 PAVIA – La Città Come Palcoscenico, Castello Visconteo



17.07 ROMA – Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle

Posto Unico € 28,75 18.07 RIMINI – Percuotere la Mente, Corte Degli Agostiniani 04.08 TARANTO – Mon Reve Summer Festival 2023

Posto Unico € 32,40



07.09 MILANO – Carroponte

Posto Unico € 28,75

I biglietti sono disponibili su TicketOne.

Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso

Quella del Manuel Agnelli cantautore è stata una sorpresa. Con il standby dell’attività degli Afterhours, il cantautore si è rimesso in gioco tentando la strada solista, una novità che nel panorama alternativo italiano mancava, decisamente.

Il risultato è un disco in cui Agnelli non mette da parte il sound tipico della sua band, bensì lo arricchisce con struggenti ballate per pianoforte (Milano Con La Peste) e orchestrali (Pam Pum Pam), ma anche con pezzi in cui l’elettrico ha lo stesso schianto di sempre (La Profondità Degli Abissi) e un brano in cui il cantautore si concede un duetto con sua figlia (Lo Sposo Sulla Torta).

Nel frattempo Manuel Agnelli si è buttato anche sul teatro con Lazarus, il musical di David Bowie, e c’è chi invoca subito un secondo album solista o un ritorno degli Afterhours. Quali sorprese arriveranno con il 2023?

Continua a leggere su optimagazine.com