Rocco Schiavone esce con un nuovo libro. Il 6 giugno 2023 uscirà in libreria Elp, nuovo romanzo di Antonio Manzini incentrato sulle vicende del vicequestore romano, interpretato in tv da Marco Giallini.

Stavolta, il tormentato protagonista sarà alle prese con le tematiche inerenti all’ecologia e alla violenza di genere. La sinossi del romanzo si trova sulla pagina dell’Editore Sellerio, e recita così:

Due casi di calda attualità sociale impegnano l’irruente e malinconico Rocco Schiavone. Un marito violento trovato ucciso con un colpo di pistola alla fronte e l’imprenditore di una fabbrica di pellami rimasto ucciso in seguito a un attentato attributo agli ambientalisti dell’ELP. Il vicequestore, con disincanto e scetticismo, inizia la sua indagine controcorrente.

Elp è un romanzo con una trama molto carica che vede due intrecci narrativi. Rocco si troverà particolarmente coinvolto nei due casi su cui indaga, avendo su di sé sempre una maggior consapevolezza: “Anche il brusco vicequestore è più ombroso e stanco, sente più acutamente quanto importante sia l’amicizia, e deve investire nell’indagine tutta la sua irruente e sincera passionalità, e tutta la tenerezza della sua invincibile malinconia”, conclude la descrizione del romanzo.

Ad aiutare il vicequestore ci saranno i suoi due amici d’infanzia, Furio e Brizio, gli unici due sui quali Schiavone può ancora contare dopo il tradimento di Sebastiano. Ovviamente il vicequestore avrà dalla sua parte la sua squadra, Fumagalli e Gambino. Non mancheranno anche le figure femminili presenti nella vita di Rocco: la giornalista Sandra Buccellato e la moglie defunta Marina, che solo lui può vedere.

Elp sarà adattato per il piccolo schermo, quindi diventerà un episodio di Rocco Schiavone 6? La sesta stagione, come vi avevamo anticipato, è stata annunciata, ma al momento non abbiamo dettagli sulla trama. Dovremo solo attendere e sperare di saperne di più.

