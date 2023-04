Che attinenza hanno Elon Musk e gli Eiffel 65? Apparentemente nessuna: da un lato un magnate che sa sicuramente come far parlare di sé con le sue spese folli e con le iniziative altrettanto folli; dall’altra la band torinese che ancora oggi ci accompagna in discoteca con i successi intramontabili.

Eppure il capoccia di Twitter ha unito i due mondi con un semplice tweet. Accade alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 21 aprile, sulla sua piattaforma. Spunta un “great song” messo in calce ad un link di Spotify. Di quale brano si tratta? Proprio di Blue (Da Ba Dee), condivisa direttamente dalla libreria di Gabry Ponte nella sua versione classica, quella pubblicata nell’ottobre 1998 e dalla quale non ci libereremo mai. Come sarà arrivato Elon Musk ai discotecari nostrani?

Niente che non si possa spiegare: ricordiamo che Blue (Da Ba Dee) è stata in vetta alle classifiche di tutto il mondo, oltre ovviamente all’Italia. C’è dell’altro, e non può essere una coincidenza. Nelle ultime ore Elon Musk ha deciso di eliminare le spunte blu da tutti i profili che non hanno pagato l’abbonamento – compreso Papa Francesco, o chi per lui – e tutti sappiamo che in lingua inglese blu si scrive blue. Il Napalm51 crozziano direbbe: “È un caso?”. Rispondiamo noi: no.

Non mancano i commenti divertiti dei follower italiani, ma anche degli account internazionali che conoscono il brano degli Eiffel 65. Puntuale è arrivata la risposta di Gabry Ponte, che sotto il tweet di Elon Musk ha commentato: “Portiamola su Marte!”.

Elon Musk accoglierà la richiesta o si esaurirà tutto in una nuvola di fumo? Un momento divertente e bizzarro, come i tanti regalati dal capo di Tesla da quando ha ottenuto il suo ruolo nel mondo di Twitter.

