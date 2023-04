GionnyScandal e papà Antonio trascorrono insieme le feste di Pasqua. Nasce così l’idea di creare il profilo social TonyScandal, affinché il padre di Gionny sia simile a lui anche nel nome su Instagram.

La storia del cantante GionnyScandal ha commosso tutti. Il giovane si è messo in viaggio con Le Iene alla ricerca dei suoi genitori, che sono stati costretti a darlo in adozione quando Gionata aveva appena 18 mesi. Adesso, a distanza di qualche settimana, GionnyScandal e papà Antonio si rivedono. Antonio vola da lui al nord con la redazione de Le Iene e si fa ospitare dal figlio.

Dormono insieme, mangiano insieme, trascorrono insieme il giorno di Pasqua e insieme alla famiglia di GionnyScandal. C’è sua zia, una donna molto premurosa nei suoi confronti; c’è anche sua cugina. Per Antonio è l’occasione di conoscere coloro che si sono presi cura del figlio, dopo la morte dei genitori adottivi e della nonna che se n’era presa cura in seguito, ma soprattutto è l’occasione giusta per trascorrere del tempo di valore in compagnia di suo figlio.

I due giocano ai videogiochi e condividono persino il letto. Mangiano una pizza insieme e registrano anche una canzone. Giorni bellissimi, quelli trascorsi, che portano GionnyScandal ad invitare ufficialmente il papà ad entrare nel 2023 con l’apertura di un profilo sui social. Il nome? TonyScandal real.

Le ore trascorrono velocemente sotto l’occhio attento della telecamera de Le Iene che lascia a padre e figlio anche qualche momento di intimità. Si raccontano a cuore aperto emozioni, sensazioni e condividono il dolore di tutti questi anni trascorsi lontani. Antonio racconta a Gionata ciò che lo ha spinto a non potersi prendere cura di loro, una generale situazione di povertà di cui non abbiamo ulteriori dettagli perché il programma TV ha deciso di tagliare quella parte.

Per GionnyScandal momento unici e bellissimi, questi trascorsi con papà Antonio. Il commento: “Come se ci conoscessimo da 100 anni”. Alla fine del servizio, Antonio si reca sulla tomba dei genitori adottivi di GionnyScandal e li ringrazia.