Tutto l’amore di GionnyScandal nel nuovo singolo Buonanotte, brano che ha scritto per la sua ex fidanzata e che ha riconquistato grazie alla sua musica. La canzone è in radio dal 25 settembre e rappresenta il primo brano di Gionata Ruggeri dopo molti mesi.

L’artista si presenta così in una nuova veste, con nuove sonorità e con un mix tra rap e pop che riprende le tematiche del brano che ha scritto pensando alla sua ragazza. Una buonanotte particolare, la sua, che ci presenta in una versione melodica e pop.

Buonanotte rappresenta anche un ritorno alla musica dopo l’ultimo album Black Mood, da cui questo singolo è slegato, ma anche dopo Pesca, che ha destinato alle radio a cominciare dal mese di giugno. La ballata romantica con la quale è tornato in rotazione radiofonica è frutto di un percorso personale che sembra essersi concluso positivamente.

Queste le parole dell’artista per spiegare il contenuto del nuovo singolo

“Ho scritto Buonanotte mentre stavo piangendo in una notte di giugno in cui non riuscivo a dormire, in una notte in cui ero a letto e mi mancava tanto una persona. Tutti i giorni prima di addormentarci diamo la buonanotte a qualcuno, poi all’improvviso tutto finisce e quella buonanotte non la si può dare più, scrivere una canzone era l’unico modo per farlo, ed eccoci qui”.

Il singolo potrebbe essere anche l’anticipazione di una prova musicale di più ampio respiro, che potrebbe trovare spazio nei prossimi mesi. Si tratterebbe del naturale erede di Black Mood, che ha pubblicato nel 2019. Per il momento, non ci sono notizie che vadano in questa direzione, ma un singolo appena pubblicato di cui vi proponiamo il testo e l’audio, in fondo all’articolo.

Hey so che non mi vuoi sentire ma volevo dirti questo

Mi ero promesso di non affezionarmi

e invece con te poi ho perso la testa

mi sono dimenticato di dimenticarti

ti ho visto in giro e tu sei sempre più bella

hai detto che stare lontani poi ci avrebbe fatto meglio

e invece a quanto pare stiamo soffrendo lo stesso

tu che avevi paura di perdermi

e alla fine sono io che ti ho perso

Scusami se ho bisogno che

tu abbia un po’ bisogno di me

e io non sono un granché

e tu sei più di un Cartier

io pensavo fosse per sempre

te lo giuro su mia madre

ma di noi non è rimasto niente

tranne qualche foto nel cellulare

Buonanotte amore mio anche se ora

starai dormendo

e non so se sei da sola

e sto cuscino faccio finta che sia te

che mi dici sono qui ti amo ancora

Milioni di persone

nessuno come te

e sta canzone la odio

mi ricorda te

fuori è bellissimo solo se mi prometti

che verrai a prendermi dove ci siamo persi

Eravamo belli perché siamo strani

sembrava ci piacesse farci del male

così vicini ma così lontani

ci siamo rotti e non ci siamo riparati

e vorrei metterti un cerotto sul cuore

ma sono bravo solo a fare canzoni

perché quello che eravamo noi la gente non lo sa

e non posso spiegarlo a parole

tu che sei la malattia e la cura

io che piango anche se sono un ragazzo

so già che come te non troverò nessuna

devo dimenticarti come le mie password

pensavo fosse per sempre te lo giuro su mia madre

ma di noi non è rimasto niente

tranne qualche foto nel cellulare

Buonanotte amore mio anche se ora

starai dormendo

e non so se sei da sola

e sto cuscino faccio finta che sia te

che mi dici sono qui ti amo ancora

milioni di persone

nessuno come te

e sta canzone la odio

mi ricorda te

fuori è bellissimo solo se mi prometti

che verrai a prendermi dove ci siamo persi2020-03-10

E adesso sei nella lista delle cose che ho perso

e proverò a ricominciare ma è diverso

tu eri il motivo per il quale sorridevo così spesso

e adesso sei nella lista delle cose che ho perso

e proverò a ricominciare ma è diverso

tu eri il motivo per il quale sorridevo così spesso

Milioni di persone

e nessuno come te

e sta canzone la odio

mi ricorda te

fuori è bellissimo solo se mi prometti

che verrai a prendermi dove ci siamo persi

buonanotte anche a te