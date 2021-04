Il nuovo album di GionnyScandal sarà disponibile da venerdì 7 maggio. All’interno anche una collaborazione internazionale eccezionale, con Pierre Bouvier, il cantante dei Simple Plan.

Il disco si intitola Anti e contenente 14 brani, impreziositi dal featuring con Pierre Bouvier, il cantante dei Simple Plan, una delle band pop punk più famose e importanti del mondo.

GionnyScandal duetta con lui nel brano Nicotina realizzando uno dei più grandi sogni della sua vita.

Dopo l’uscita di Salvami e Coca & Whisky, attraverso Anti GionnyScandal vuole lanciare un importante messaggio di libertà in ogni suo genere, sdoganando ogni tabù: la libertà di essere come si vuole, la libertà di amare qualsiasi sesso, essendo di qualsiasi sesso, mostrandosi per quello che si è veramente, senza filtri e false ipocrisie di sorta.

“In questo disco sono finalmente io – dichiara GionnyScandal – ho raggiunto una nuova maturità e consapevolezza del mio essere artista, sono libero da ansie, paranoie e inutili paure …. ora finalmente quando sono in studio sono felice della musica che sto facendo, non che prima non lo fossi, ma la mia vera identità è sempre stata questa. Mi mancava suonare la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri, GionnyScandal, quello autentico, è questo”.

Anti rivela un GionnyScandal che non ha paura a mostrarsi nella sua essenza più profonda, e dimostra quanto l’artista sappia muoversi in diversi range, spaziando tra differenti generi e stili musicali.

Già nota la tracklist del nuovo album di GionnyScandal. Si apre con Che Ne Sai Te per chiudersi con Anestesia. Il feat. con Pierre Bouvier è la traccia numero 6 e la 4 è 3e33. Del disco fanno parte anche Salvami e Coca & Whisky che lo chiudono prima di Anestesia.

TRACKLIST “ANTI”