Nato il 27 settembre 1991 a Pisticci, provincia di Matera, GionnyScandal è stato adottato da una coppia lombarda e non ha mai più vito i suoi genitori naturali. Con Le Iene, GionnyScandal incontra i genitori per la prima volta e scopre dettagli importanti sul suo passato. Non è mai stato abbandonato dalla coppia.

Un passato difficile, quello di GionnyScandal che a 5 anni ha dovuto fare i conti con la morte del suo padre adottivo. A 10 anni ha perso anche la madre adottiva ed è stato dato in affidamento alla nonna. Con lei è cresciuto fino alla scomparsa dell’amata donna. Si è trovato solo al mondo e ha iniziato a porsi ancora più domande sui suoi genitori naturali.

Non era ancora maggiorenne quando gli hanno detto che era stato adottato ma solo alla morte della nonna si è chiesto: “Che cazz* sono nato a fare”.

Ha scoperto il suo cognome d’origine: Di Dio. Si è quindi messo su Facebook e ha provato a cercare parenti e indizi che potessero portarlo dai suoi genitori. Sapeva di avere un fratello e una sorella e ne ha parlato pubblicamente sperando che qualcuno si facesse avanti.

GionnyScandal non è mai andato nel paese dove è nato, dove c’è l’ex orfanotrofio che lo avrebbe accolto da piccolo. Si mette in viaggio con Le Iene e chiede ospitalità ai media locali per diffondere la voce, nella speranza che qualcuno possa riconoscersi in questa storia e farsi avanti. A Matera citofona a tutte le persone con cognome Di Dio, senza alcun esito.

Si reca in anagrafe e viene accompagnato dalla vice sindaco che passa a Gionny un foglio con il suo estratto di nascita. Così scopre i nomi dei genitori naturali. Il padre si chiama Antonio e la madre Rita.

Il passato di GionnyScandal: i genitori non lo hanno abbandonato

All’anagrafe e grazie alla vice sindaca, il cantante scopre la verità sul suo passato. Scopre di non essere mai stato abbandonato ma il tribunale ha ritenuto che i genitori naturali non potessero prendersi cura di lui. Se fosse stato abbandonato e non riconosciuto non sarebbero stati riportati i nomi dei genitori naturali sull’estratto di nascita. Scopre, inoltre, di essere pugliese.

“Mi sento una merda perché li ho giudicati senza sapere”, il commento di Gionny nell’apprendere la verità sul suo abbandono.

GionnyScandal incontra i genitori

Nel frattempo, alla redazione de Le Iene arriva una mail che lo invita a cercare a Senise ma fanno un buco nell’acqua. Poi arriva una mail da una ragazza, che viene contattata. La ragazza fa parlare Le Iene con sua madre che si scopre essere la zia di Gionny. La signora rivela che GionnyScandal ha un fratello e una sorella ma solo da parte di mamma.

Conosce gli zii e la cugina, con loro ha vissuto quando aveva 2 anni. I suoi genitori si erano lasciati e la mamma era troppo giovane e troppo fragile per prendersi cura di lui.

La zia contatta, allora, la mamma di Gionny anticipandole che il figlio vuole conoscerla. Lei si trova a Lecce. Nel frattempo Le Iene incontrano il papà Antonio e gli raccontato quanto sta accadendo. I due si incontrano tra abbracci e lacrime.

Il giorno successivo, il viaggio continua alla ricerca della mamma, che li aspettava. Felicissima di incontrare suo figlio, Gionny scopre di avere tante cose in comune anche con lei e ringrazia Le Iene per questo bel regalo. “Il vuoto che avevo, ora è tappato”, conclude GionnyScandal che poi scrive un post sui social.

“Sono 10 minuti che continuo a scrivere e cancellare, forse perché tutto quello che mi verrebbe da dire è un semplice “non so che dire”. Dopo 30 anni ho conosciuto per la prima volta mio papá e mia mamma, quelli che mi hanno messo al mondo e che poi non ho più visto ne sentito.

Dopo 30 anni che mi chiedevo “chissà come si chiamano” ora so i loro nomi.

Dopo 30 anni che mi chiedevo “chissà come sono le loro facce” ora le ho viste.

Dopo 30 anni ho salvato per la prima volta in rubrica un numero chiamandolo “papà”, una cosa scontata per tutti ma che per me è qualcosa che pensavo non sarebbe mai successo.

Dopo 30 anni di domande ora ho delle risposte”.

