Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Dopo tanto chiacchierare, arriva la risposta del rapper. Il matrimonio tra i due ha subìto qualche scossone di arresto ma il peggio è ormai è alle spalle. Striscia La Notizia consegna un tapiro a Fedez per il viaggio a Dubai, città nella quale aveva detto che non si sarebbe più recato.

Dopo quelle dichiarazioni a Muschio Selvaggio, per niente passate inosservate, ecco che il rapper si lascia di nuovo fotografare con tutta la famiglia in quel luogo da cui voleva tenersi lontano.

In rete è stata subito bufera. Adesso, Fedez risponde e si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Avvicinato da Valerio Staffelli motiva il suo viaggio a Dubai e risponde alle voci sulla fine del suo matrimonio.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi?

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Forse. Il viaggio a Dubai è servito anche per recuperare la serenità di coppia. Lo racconta Fedez tra l’ironia.

“Vorrei ricordare la complessità di vivere in un matrimonio in cui tua moglie vuole andare in un posto…”, replica a Staffelli quando lo interroga sul motivo del ritorno a Dubai. Ma non solo questo. La verità (di Fedez) è che è stato un viaggio organizzato anche per andare a trovare vecchi amici. Da un lato, i migliori amici di Leo andavano lì in vacanza, dall’altro è stata l’occasione per rivedere persone che non vedevano da anni e che vivono lì.

La vita, del resto, è un compromesso e Fedez lo sa bene.

Valerio Staffelli però vuole sapere se Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi e incalza. “Voleva farsi perdonare il bacio di Sanremo?”, chiede. Lo ricordiamo: al Festival 2023, si è discusso tanto del bacio tra Fedez e Rosa Chemical (foto in apertura). Il rapper risponde in modo sincero e ammette che forse, sì, c’entra anche quello. Tuttavia non ha solo quel bacio da farsi perdonare.

“Può essere, anche quello, ho molto da farmi perdonare”, le parole di Fedez che a Dubai – in fin dei conti – ci è andato per amore. Poi, ironicamente, sottolinea: “La coerenza non è la mia virtù”.