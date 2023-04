Dopo essersi fatti la guerra l’uno contro l’altro, in un’indegna faida in cui c’è stato veramente poco spazio per la memoria di Chris, i Soundgarden e Vicky Cornell hanno trovato un accordo extragiudiziale e presto ci saranno delle novità. La notizia arriva dalle parti interessate ed è un grande sospiro di sollievo per i fan.

Tutto è cominciato nel 2019, quando la vedova di Chris Cornell ha citato in giudizio la band con l’accusa di possesso di sette canzoni inedite del compianto cantautore; i Soundgarden avevano respinto al mittente le accuse specificando che quei 7 inediti riguardavano la band e non la carriera solista di Chris.

La faida è continuata al punto che improvvisamente i reduci dei Soundgarden non sono più riusciti ad accedere agli account ufficiali sui social media. Nel 2021 si è sbloccato tutto. Oggi, 17 aprile 2023, i Soundgarden e Vicky Cornell hanno annunciato la pace ritrovata: un accordo extragiudiziale – dunque senza l’intervento di giudici e avvocati – che consentirà ai fan di scoprire la musica sulla quale la band stava lavorando insieme a Chris Cornell prima della sua morte. Ecco la nota:

“I Soundgarden e Vicky Cornell, a nome della Chris Cornell Estate, sono lieti di annunciare di aver raggiunto una risoluzione amichevole extragiudiziale. La riconciliazione segna una nuova partnership tra le due parti, che consentirà ai fan dei Soundgarden di tutto il mondo di ascoltare le ultime canzoni su cui la band e Chris stavano lavorando. Le due parti sono unite e si uniscono per promuovere, onorare e costruire sull’incredibile eredità dei Soundgarden, nonché sul segno indelebile di Chris nella storia della musica, come uno dei più grandi cantautori e cantanti di tutti i tempi”.

Ovviamente, per il momento non è dato conoscere titoli e data della nuova musica dei Soundgarden che ascolteremo. Nei fatti, un accordo tra le parti è stata la cosa migliore per celebrare un artista indimenticabile e deporre una volta per tutte l’ascia di guerra.

