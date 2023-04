Non si può parlare più belle canzoni dei Tool senza andare in confusione. Qualsiasi nota sfiorata dalla voce di Maynard James Keenan e suonata da Adam Jones, Justin Chancellor e Danny Carey diventa oro, e nella complessità delle loro composizioni c’è tutta la spiritualità che i nostri amici losangelini trasudano dal primo disco. Non un semplice progressive metal: i Tool vanno ben oltre l’esibizione di tecnica con la quale i Dream Theater ci hanno nauseati, riuscendo a creare atmosfere surreali anche nei momenti più pirotecnici e selvaggi, mai scontati.

Ænema (1996)

Uno dei brani più amati, anticipato da quel “hey hey hey” che dà il ritmo al riff di Adam Jones che seguirà. Il resto è un dito feroce puntato contro la società californiana, ma non certamente come lo racconterebbe un punk o un combat-rocker.

Offerta Aenima New Store Stock

Audio CD – Audiobook

Schism (2001)

Che importanza ha la comunicazione nei rapporti umani? Lo spiegano i Tool in Schism, una delle loro canzoni più amate impreziosita dall’intro di basso che consente veri e propri stati di ipnosi. Non mancano le esplosioni, ma in questo estratto da Lateralus troviamo il giusto compromesso tra potenza e poesia. Ogni singola parte della canzone ha riscritto per sempre i canoni del metal.

Offerta Lateralus Audio CD – Audiobook

01/02/2007 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Lateralus (2001)

La title-track del terzo album in studio dei Tool è ancora oggi una lezione di stile e spiritualità: con uno schema metrico che rispetta la successione di Fibonacci, Maynard canta il percorso verso la consapevolezza in un crescendo liberatorio e labirintico, ma in grado di alleggerire anche l’ascoltatore più scettico.

Vicarious (2006)

La morbosità dell’uomo verso le tragedie trova in Vicarious la narrazione perfetta: il 5/4 è violento e diretto proprio come il testo.

10.000 Days Music

Audio CD – Audiobook

10.000 Days – Wings Part 2 (2006)

Da sempre Maynard James Keenan ha raccontato con sofferenza la morte della madre Judith Marie. In questo brano la affida a Dio, e trattenere le lacrime è impossibile.

Continua a leggere su optimagazine.com