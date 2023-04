Un hype iniziato proprio sul palco dell’Ariston, quando tutti abbiamo visto Fedez raggiungere la moglie co-conduttrice dopo il siparietto con Rosa Chemical: ora la nuova stagione di The Ferragnez ha una data e per molti utenti social “è ora di finiamola”, per dirla come un giornalista.

Complice un certo accanimento dei media, per un discreto periodo l’inesistente crisi coniugale tra Federico Lucia e Chiara Ferragni ha tenuto il banco con indiscrezioni quasi sempre infondate, alimentate dall’improvviso silenzio di Fedez nell’immediato post-Festival. È poi venuto fuori che l’intero siparietto sanremese della coppia di influencer avrebbe fatto parte di un non meglio precisato copione per The Ferragnez, un dettaglio giustificato da una pulce nell’orecchio messa da Fedez ai suoi fan: “Lo sapremo dopo Sanremo”. Sui social, si sa, ancora di più si rinforza la regola de “la cattiva pubblicità non esiste”: ciò è vero, e la tendenza più battuta è quella della non-notizia rimandata a una data da destinarsi pur di offrire al pubblico qualcosa in cui sperare.

Difatti, alcuni hanno addirittura pensato che Chiara Ferragni fosse incinta per la terza volta. Con l’annuncio di oggi, c’è chi scrive: “Dovevano preparare la fiction”. Nel mezzo ci sono stati i problemi di salute di Fedez che tuttavia sono stati resi noti quando il fango nei confronti della famiglia più cliccata d’Italia era già partito, e un reale problema è dunque passato in secondo piano.

Il 18 maggio sapremo tutto o forse niente, perché troppe cose sono già state scritte e siamo preparati ad ogni sorta di “rollercoaster di emozioni”. Quale sia l’obbiettivo della coppia non è più chiaro, e forse la loro forza è propria quella di mostrarsi senza pretese, che invece vengono ricercate dai loro detrattori anche politici – “Chi ca**o è Fedez?”, si è spesso interrogato Sgarbi – con corsi e ricorsi.

“Non vedo l’ora di perdermelo”, scrive qualcuno, mentre c’è chi non può vivere senza: “Era proprio quello che avevo bisogno di sentirmi dire!”. Insomma, quando si parla dei Ferragnez le mezze misure non esistono, e a quanto pare ci sarà un intero episodio dedicato a Sanremo. Ci libereremo da quel siparietto?

Poco prima di Sanremo Fedez dice che sono in arrivo belle sorprese per la famiglia. Tutti pensano che Chiara sia incinta. Storia cancellata e no comment di lei.

Oggi annunciata season 2 #theferragnez con ep speciale Sanremo. Dovevano preparare la fiction..#fedez #chiaraferragni — Frenchfriestime (@frenchfriestime) April 17, 2023