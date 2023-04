Ai migliori album dei The Script va il merito per aver restituito al pop rock quella dignità che è sempre stata propria della popular music, senza troppe sfumature, e talmente ancorato alle origini – i The Script nascono in Irlanda, già terra di altri nomi autorevoli – che spesso la loro musica viene definita celtic soul senza ovviamente trascurare tutto il resto che concerne il mondo indie. Nati a Dublino nel 2002, nel tempo si sono ritagliati una fetta importante della scena internazionale. Per ben sei volte hanno dominato la prima posizione della classifica britannica. Il primo album, The Script, ha venduto oltre un milione di copie.

The Script (2008)

Una partenza col botto, fenomeno che caratterizza sempre gli artisti destinati ad entrare a gamba tesa nella storia. The Script è l’album di debutto della band irlandese, trascinato da successi come Rusty Halo e The Man Who Can’t Be Moved: il timbro di Danny O’Donoghue e lo stile avvicina la band ai grandi del passato come i Police.

Science & Faith (2010)

Con questo secondo album, trascinato dal singolo di successo For The First Time, i The Script arrivano di nuovo in vetta alle classifiche confermando la loro nomea di band rivelazione dei primi anni ’10 del 2000. Il filo rosso che lega tutti i brani del disco è l’amore raccontato in tutte le sue sfumature, anche quella più tormentata.

No Sound Without Silence (2014)

Ogni album ha una sua storia, e ogni discografia ha le sue tappe: No Sound Without Silence viene presentato come prequel di The Script e viene scritto durante il tour. Ha l’ingrato compito di seguire l’infelice #3, che viene demolito dalla critica.

Sunsets & Full Moons (2021)

Sunsets & Full Moons non può mancare tra i migliori album dei The Script: per molti fan il disco rappresenta una ritrovata coerenza della band, con canzoni più genuine e un salto di qualità rispetto agli album precedenti.

