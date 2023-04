Come ogni anno, Giorgia ricorda Alex Baroni. Il 13 aprile 2002 il cantante di Onde si spense nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato dal 19 marzo in coma irreversibile.

Il messaggio di Giorgia per Alex Baroni

Con queste parole pubblicate sui social, Giorgia ricorda Alex Baroni:

“Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”.

Alex Baroni e Giorgia furono legati da una relazione fino a poco prima di quel “maledetto giorno”, e il cantautore conobbe un’altra donna che rimase la sua compagna fino alla sua morte. Nel 2019 Giorgia dichiarò a Verissimo che Baroni non comunicò mai il nome della sua nuova fidanzata.

La loro storia d’amore iniziò nel 1997 e si concluse nel 2001. Dopo la morte di Alex Baroni, Giorgia scrisse per lui alcune delle sue canzoni più famose: Per Sempre, Gocce Di Memoria e Marzo.

La morte di Alex Baroni

Il 19 marzo 2002 Alex Baroni stava percorrendo la circonvallazione Clodia a bordo della sua moto, quando fu travolto da un’automobilista, sbalzato e dunque colpito da una seconda auto. Il cantautore fu ricoverato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito dove vi arrivò in coma irreversibile.

Il 13 aprile 2002, dopo 25 giorni di agonia, Alex Baroni morì ad appena 35 anni. In un primo momento l’automobilista che lo investì per primo fu accusato di omicidio colposo in quanto, secondo una prima ricostruzione, nel momento dell’impatto stava effettuando una manovra illecita.

Nel 2007 fu poi assolto e il giudice stabilì che Alex Baroni stava viaggiando ad una velocità troppo elevata. Nato a Milano nel 1966, Baroni pubblicò 4 album e nel 2004 uscì un disco postumo, C’è Di Più.

