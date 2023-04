Pochi conoscono la storia di May Pang, ex amante di John Lennon che fu letteralmente ingaggiata da Yoko Ono per “sostituirla” in un periodo di crisi tra l’ex Beatles e la moglie. Tra il 1973 e il 1975 il cantautore e May Pang vissero una relazione alla quale – per così dire – pose fine la stessa Yoko Ono. Cosa accadde?

Nel 1983 è uscito il libro Loving John scritto dalla stessa May Pang e dal quale la regista Eve Brandstein, sua amica, avrebbe voluto trarre un documentario. May rifiutò fino a 6 anni fa, quando la regista ha rilanciato l’offerta. Quest’anno The Lost Weekend: A Love Story uscirà nelle sale americane a partire da domani, giovedì 13 aprile, e presto sbarcherà anche nel Vecchio Continente e in Italia.

Nel 1970 May Pang iniziò a lavorare per la coppia, assoldata da Yoko Ono come consulente per cortometraggi. “Erano come due magneti che si respingevano. Non volevi mettertici in mezzo”. Nel 1971 la coppia si trasferì nell’appartamento a Central Park, New York, e May Pang – che aveva 22 anni – divenne la loro assistente. Nel 1973, quindi, May Pang fu avvicinata da Yoko Ono che le propose di sostituirla per ovviare alle tensioni con il marito. La 22enne si dimostrò titubante, e John con lei. I due iniziarono a frequentarsi e andarono a convivere a Los Angeles. In quel tempo Yoko Ono non passava mai le telefonate del figlio Julian a John, ma la presenza di May Pang fece cambiare atteggiamento alla moglie.

John riprese a sentire Paul McCartney e qualche volta suonarono insieme, ad esempio, e c’è chi dice che May Pang avrebbe potuto portare i Beatles a riprendere l’attività. Nei fatti, Yoko Ono pensava che la relazione fittizia tra il marito e l’assistente durasse appena due settimane, ma i due si innamorarono e si frequentarono per 18 mesi.

Fino al 1975. Nel racconto di May:

“John disse che la ragione era che aveva paura che gli rifiutassero la Carta verde per stare negli Stati Uniti: glielo aveva detto Yoko. Per me fu uno choc: stavamo per comprare casa insieme“.

La loro relazione finì. May disse a Yoko: “Hai riavuto John, sei felice?”. Yoko Ono rispose: “Felice? Non credo che lo sarò mai”.

Continua a leggere su optimagazine.com