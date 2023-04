Gli ospiti di StraMorgan sono in via di definizione ma tengono banco in rete, intanto, alcuni due di picche. Morgan ha già incassato due rifiuti per il suo nuovo programma TV in onda sul secondo canale Rai. Si tratta di due cantanti italiani, due artisti in gara allo scorso Festival di Sanremo che Morgan avrebbe avuto piacere di accogliere in studio nella sua trasmissione per un confronto costruttivo.

L’obiettivo di Morgan è quello di favorire uno scambio di opinioni con i suoi ospiti, peccato che l’intento non sia stato colto. Almeno non dai primi due cantanti che gli hanno detto di no.

Si tratta di Marco Mengoni e di Madame. Di entrambi, Morgan aveva giudicato duramente i brani. Quando li ha invitati ad unirsi a lui tra gli ospiti di StraMorgan ha ricevuto un esplicito due di picche. I due non sono disposti ad andare in studio.

StraMorgan su Rai2, Morgan torna in TV

Nonostante qualche difficoltà sul fronte ospiti di StraMorgan, il programma che segna l’atteso ritorno di Morgan in televisione ci sarà. Partirà lunedì 10 aprile ed andrà in onda in seconda serata su Rai2. Con Morgan ci sarà Pino Strabioli, suo braccio destro in un inedito viaggio nel mondo della musica.

Non si tratta di appuntamenti settimanali. StraMorgan andrà in scena in 4 puntate consecutive che andranno in onda lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 aprile. Ogni puntata sarà dedicata ad un grande artista del panorama musicale italiano. Si parte con Franco Battiato, lunedì 10 aprile. La seconda puntata sarà dedicata a Lucio Battisti. Nella terza puntata di mercoledì 12 aprile si parlerà di Fabrizio De André. L’ultimo appuntamento sarà dedicato a Luigi Tenco.