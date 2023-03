OnePlus, come ben sappiamo, il prossimo 4 aprile presenterà in via ufficiale il suo nuovo smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite insieme agli auricolari OnePlus Nord Buds 2. Il produttore, fino ad allora, sta cercando di rivelare quelle che sono le specifiche tecniche chiave dei prossimi dispositivi che precedono appunto l’atteso evento di lancio. È giunta conferma che il OnePlus Nord CE 3 Lite sarà il primo device della gamma Nord ad adottare una fotocamera principale da ben 108MP con zoom 3x lossless, inoltre, includerà anche fino a 8GB di tecnologia RAM virtuale.

Il presidente e COO di OnePlus Kinder Liu ha svelato alcune specifiche principali che riguardano proprio l’ormai prossimo al debutto OnePlus Nord CE 3 Lite. Ha dichiarato che lo smartphone sarà caratterizzato da un ampio display da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Non si è ancora ben capito che lo schermo sfrutterà la tecnologia AMOLED, anche se non sembra una possibilità dato che si può individuare uno scanner di impronte digitali posto lateralmente sul dispositivo. Il presidente Liu ha anche affermato che il nuovo device avrà sotto la scocca un processore Snapdragon 695 di Qualcomm, il medesimo utilizzato dal precedente OnePlus Nord CE 2 Lite. Lato software il prossimo dispositivo verrà fornito con l’interfaccia OxygenOS 13.1 basata sul sistema operativo Android 13 pronto all’uso.

Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sarà a disposizione in due colorazioni, Pastel Lime e Chromatic Grey. Per quanto riguarda il prezzo, Liu ha dichiarato che con queste specifiche potenti ed eccezionali, anche il prezzo del prossimo smartphone sarà piuttosto apprezzabile. Inoltre, stando alle specifiche confermate, pare che l’offerta imminente includerà anche aggiornamenti incrementali rispetto al suo predecessore. Tuttavia, per conoscere meglio sia i prezzi che la disponibilità non ci resta che aspettare la prossima settimana.

Continua a leggere su optimagazine.com