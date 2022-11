Il prossimo medio-gamma OnePlus Nord CE 3 dovrebbe essere presentato tra poco tempo. Stando a quanto riportato da ‘91mobiles.com‘, sono emersi i modelli 3D del dispositivo, che presenterà un retro lucido realizzato in vetro. OnLeaks ha pubblicato i rendering, in cui si evince chiaramente che il OnePlus Nord CE 3 richiamerà le stesse linee del Realme 10 Pro (soprattutto per quanto riguarda i due moduli circolare della fotocamera posteriore, i bordi piatti e piuttosto squadrati della cornice laterale).

Il device sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 695 5G, con un massimo di 12GB di RAM e 256GB di storage interno. Il OnePlus Nord CE 3 monterà uno schermo LCD d 6.7 pollici a 120Hz con risoluzione FHD+, una fotocamera posteriore con un sensore principale da 108MP (supportato da altri due sensori da 2MP). La batteria dovrebbe avere una capacità di 5000mAh con la ricarica rapida a 67W (non faticherete più ad arrivare a fine giornata e non sarete costretti a portarvi dietro pesanti power-band per non restare a secco una volta arrivati a sera). Non mancherà il lettore di impronte digitali disposto lateralmente, così da incrementare il lato sicurezza e da mettervi al riparo da occhi indiscreti o peggio.

Come potete notare, stiamo parlando di un medio-gamma dalle caratteristiche davvero speciali, che quasi non avrebbe da invidiare a molti top di gamma, specie considerando il prezzo cui presumibilmente dovrebbe essere venduto (la cifra non dovrebbe superare i 500 euro). Sareste disposti ad investire un importo simile per portarvi a casa questo prossimo medio-gamma? Noi probabilmente sì, soprattutto se il prezzo dovesse essere competitivo come speriamo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com