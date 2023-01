Con l’entrata del nuovo anno, OnePlus ha già lanciato in Cina il OnePlus 11, che debutterà in Italia il prossimo mese di febbraio. Oltre alle ammiraglie, il produttore si è messo anche a lavoro su una alcuni modelli di fascia media, tra questi il OnePlus Nord CE 3 5G (con numero di modello CPH2467). Il noto portale “91mobiles.com” ha pubblicato in esclusiva rendering di alta qualità, mostrando l’intero design del nuovo device. La maggior parte delle specifiche è in linea con quelle già trapelate precedentemente, tra cui il processore Snapdragon 695 di Qualcomm, il display LCD IPS da 6,7 pollici e tanto altro ancora. A questo punto, andiamo a scoprire ulteriori dettagli tecnici.

Il nuovo OnePlus Nord CE 3 5G, prossimo al debutto, dovrebbe essere dotato di un display LCD IPS da 6,7 ​​pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel, proporzioni 20:9, HDR10, HLG e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il device dovrebbe essere alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 abbinato alla GPU Adreno 619, 8GB di RAM LPDDR4x e forse fino a 256GB di spazio di archiviazione. Molto probabilmente dovrebbe avere la skin personalizzata OxygenOS 13 basata sul sistema operativo Android 13. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro dovremmo trovare tre sensori fotografici, di cui un sensore principale da 108MP e un paio di obiettivi da 2MP. Frontalmente una selfie-cam da 16MP. Le opzioni di connettività includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth, una porta USB di tipo C e un jack da 3.5mm per cuffie cablate.

I dettagli trapelati in precedenza hanno rivelato anche che il OnePlus Nord CE 3 dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 67W. Insomma, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe esserci entro luglio 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com