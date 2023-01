Il OnePlus Nord CE 3 torna ancora sulla scena, questa volta grazie alle indicazioni di un portale importante come ‘91mobiles.com‘, che ha pubblicato i modelli 3D del dispositivo a partire da un suo prototipo e che dovrebbero rivelare in buona parte il design stesso del prodotto finale (come nel caso della presenza di un retro lucido realizzato in vetro). Il OnePlus Nord CE 3 pare somiglierà molto al Realme 10 Pro: i due moduli circolari in cui troveranno alloggio i sensori della fotocamera sembrano essere gli stessi, come anche i bordi piatti e squadrati di entrambi i lati (un design moderno, snello e pratico, proprio quello che piace in questo momento).

Il telefono monterà uno schermo LCD da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz e sarà spinto dal processore Snadragon 695 5G di Qualcomm, con 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Presenti a bordo il lettore di impronte digitali laterale ed il supporto alla connettività 5G. La fotocamera posteriore disporrà di un sensore principale da 108MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità di 2MP. La fotocamera frontale monterà un sensore singolo da 16MP. La batteria dovrebbe avere una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W.

Un dispositivo di cui sentiremo molto parlare senza ombra di dubbio e che potrebbe sostituire alla grande il modello attuale, che pure sta facendo molto bene. Un aspetto semplice, che piacerà a molti utenti proprio per questo: sarà così probabilmente il prossimo OnePlus Nord CE 3, alla cui presentazione non manca molto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

