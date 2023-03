Scegliere quali siano le più belle canzoni scritte da Franco Califano significa rispolverare i momenti più alti della canzone italiana. Cantautore, poeta e compositore, il Califfo è stato capace di toccare le corde più sensibili del pubblico, stuzzicando nervi scoperti e impreziosendo la carriera di tutti gli artisti con i quali ha collaborato.

Bruno Martino – E La Chiamano Estate (1965)

Scritta da Franco Califano e Laura Zanin, E La Chiamano Estate interpretata da Bruno Martino diventa negli anni un grande classico della canzone italiana e verrà reinterpretato da Ornella Vanoni, Mina e Orietta Berti.

La Musica è Finita (1967)

Con questo brano, scritto da Franco Califano insieme a Nisa su una musica di Umberto Bindi e un arrangiamento di Gianfranco Intra, la cantante milanese Ornella Vanoni partecipa al Festival di Sanremo insieme a Mario Guarnera.

Homo Sapiens – Un’Estate Fa (1972)

Nel grande periodo delle rivisitazioni in italiano dei successi internazionali, Une Belle Histoire di Michel Fugain diventa Un’Estate Fa nella versione in lingua nostrana scritta da Franco Califano per gli Homo Sapiens. Memorabile è la versione dei Delta V pubblicata nel 2001, ma anche Mina nel 1990 ne incise una sua versione per il disco Ti Conosco Mascherina.

Mia Martini – Minuetto (1973)

Minuetto è puro stato dell’arte. Scritta insieme a Dario Baldan Bembo, è il risultato di una combo perfetta grazie all’interpretazione di Mia Martini. Minuetto è anche il più grande successo della cantante, con un testo che parla dell’amara rassegnazione di una donna ai tradimenti del suo uomo con tutta la sensibilità di un poeta.

Peppino Di Capri – Un Grande Amore E Niente Più (1973)

Nel 1973 la penna di Franco Califano arriva nuovamente a Sanremo con il testo di Un Grande Amore E Niente Più portata al festival da Peppino Di Capri, una canzone che non può certo mancare tra le più grandi opere del Califfo.

