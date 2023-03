Il figlio di Aurora Ramazzotti è nato. L’annuncio arriva dalla diretta interessata che in un post su Instagram ha pubblicato la prima foto in tre con un dettaglio del nome del bambino. Da oggi la figlia d’arte e il compagno Goffredo Cerza sono diventati genitori.

Come si chiama il figlio di Aurora Ramazzotti

La manina del piccolo è chiusa in un pugno e tocca quella di Goffredo in un intensissimo bianco e nero che suggella l’inizio di una nuova vita. Nel dettaglio notiamo il braccialetto del compagno di Aurora Ramazzoti: “Padre di Cesare“. Ecco il nome del primo figlio della coppia.

Da mesi Aurora Ramazzotti ha tenuto aggiornati i suoi follower sulla sua gravidanza, e da più parti sono arrivate speculazioni sulle possibili nozze con Goffredo Cerza. Galeotta è stata una foto in cui Aurora mostrava un nuovo anello, ma al rincorrersi dei rumor la diretta interessata ha dovuto fare chiarezza:

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra“.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono dunque diventati nonni.

Il commento di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

La prima a rompere il silenzio è Michelle Hunziker, che in una storia Instagram ricorda quel momento in cui è diventata mamma: “E con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare!”. La nascita del nipotino le ha dunque regalato la stessa felicità che provò quando nacquero le sue figlie.

Per il momento Eros Ramazzotti non ha commentato la notizia, ma potrebbe farlo a breve sui social. Da quel che emerge dai social, il parto si è svolto regolarmente e senza problemi.

Continua a leggere su optimagazine.com