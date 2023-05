Non era così scontato che la chiusura della serata affidata a Tiziano Ferro potesse trasformarsi in un vero trionfo. In scaletta a Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza Duomo a Milano anche i successi evergreen di Eros Ramazzotti, perfetti per la chiusura. E perché non Tananai, sul palco con quel tocco di follia che tanto piace al pubblico, oppure il giovane Lazza, rivelazione di Sanremo 2023 e secondo classificato alle spalle di Marco Mengoni.

Per Radio Italia la scommessa è più che vinta. I tre brani portati sul palco da Tiziano hanno avuto il potere di far cantare, e scatenare, davvero tutti.

Tiziano Ferro tra Sere Nere e l’omaggio di Piazza Duomo

Il tris di brani scelto da Tiziano Ferro ci ha regalato 15 minuti da cantare a squarciagola sotto la pioggia battente che ha lasciato il pubblico all’asciutto solo per pochi momenti durante il concerto. Un set aperto con il nuovo singolo, Destinazione Mare, e proseguito sulle note di quello che è il suo successo più grande: Sere Nere. Per ricordare gli appuntamenti negli stadi, non poteva esserci conclusione più azzeccata della hit Lo Stadio, che sicuramente riproporrà in estate. Il pubblico di Piazza Duomo, poi, gli ha riservato un omaggio a cappella sulle note di Non Me Lo So Spiegare, un altro grande classico del repertorio di Ferro che ci auguriamo di poter sentire in tour.

Tananai e quel pizzico di follia di cui avevamo bisogno

Quando ha iniziato a cantare nessuno lo trovava. Tananai ha deciso di partire dalla statua del cavallo di Piazza Duomo per poi solcare il parterre e raggiungere il palco. Una terna azzeccatissima che ha fatto cantare tutti dal primo all’ultimo istante, un pensiero all’Emilia-Romagna e lo stupore negli occhi dei tanti accorsi in Piazza Duomo… e anche nei suoi. Reduce da un Forum di Assago sold out, a tanto affetto Alberto non si abituerà facilmente. Tanti lo hanno detto prima di lui ma, a differenza di molti altri, la sua non è una finta modestia acchiappa like sui social: è davvero sincero. Tananai è il trionfo della genuinità e della spontaneità con quel pizzico di follia che piace pure a Tiziano Ferro. Da Sesso Occasionale ad Abissale, sulle note di Tango, persino Tiziano dal backstage gli urla il suo amore.

Lazza si affida a Piazza Duomo

Ha lasciato la sua Cenere interamente alle corde vocali di Piazza Duomo. Ha poggiato il microfono per terra e ha invitato tutti a cantare al suo posto. Esperimento perfettamente riuscito per Lazza, che ha chiuso la sua performance con un duetto alla pari con il pubblico. Secondo classificato a Sanremo, chissà come sarebbe andata in Europa se invece avesse vinto lui. Tiziano Ferro gli scrive: “Meriti tutto quello che ti sta accadendo”.

I successi evergreen di Eros Ramazzotti

Due su tre dei brani presentati da Eros Ramazzotti non potevano che essere scelti tra le hit storiche e immortali del suo repertorio. Così, dopo Gli Ultimi Romantici, Eros ha cantato due dei brani che fanno parte del patrimonio inestimabile della musica italiana: Stella Gemella e Più Bella Cosa. Impossibile non intonarli anche se quando erano usciti almeno la metà dei presenti in Piazza Duomo non era ancora nata.

La carica energetica dei Pinguini Tattici Nucleari

In quel famoso Sanremo nessuno ci avrebbe scommesso due euro e invece la band bergamasca ha dimostrato di avere tante cose da dire ma soprattutto di voler far divertire. Peccato non aver inserito nel tris per Radio Italia Live – Il Concerto la canzone Ringo Starr, che ha consentito loro di piazzarsi sul podio sanremese nel 2019 ma soprattutto di aprirsi una finestra importante sul grande pubblico. I Pinguini Tattici Nucleari hanno optato per il nuovo singolo, Coca Zero, ci hanno fatto commuovere con Ricordi e scatenare sulle note del successo della scorsa estate, Giovani Wannabe. Chiudono la top 5 dei nostri migliori momenti.

I migliori momenti di Radio Italia Live – Il Concerto