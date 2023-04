Dopo la rincorsa di notizie Eros Ramazzotti smentisce la gravidanza di Dalila Gelsomina? La notizia era stata diffusa da Diva E Donna, che aveva pubblicato alcuni scatti catturati durante il soggiorno del cantautore romano con la compagna a Madrid. Secondo i paparazzi Gelsomina, infatti, avrebbe mostrato un rigonfiamento che aveva fatto pensare ad una gravidanza, e fino all’ultima ora da parte dei diretti interessati non era arrivata una conferma né una smentita.

Se ciò fosse stato vero, per Eros sarebbe stato un anno particolarmente intenso. Recentemente sua figlia Aurora e il compagno Goffrado Cerza hanno messo al mondo il loro primo figlio Cesare, così il cantautore e l’ex moglie Michelle Hunziker sono diventati nonni. Eros Ramazzotti è papà di tre figli.

Primogenita è Aurora, nata nel 1995 e oggi influencer e personaggio televisivo. Aurora è nata dal matrimonio con Michelle Hunziker. La seconda figlia è Raffaella Maria, nata nel 2011, mentre il terzogenito è Gabrio Tullio nel 2015. Questi ultimi sono nati dalla relazione con Marica Pellegrinelli.

Nell’ultima ora Eros Ramazzotti ha smentito i rumor con una nota pubblicata sulle storie Instagram:

“Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente). Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli”.