Giuseppe Fiorello è Francesco Baracca ne I Cacciatori del Cielo, il film tv in onda oggi, 29 marzo, su Rai1, che racconterà la storia della nascita dell’Aeronautica Militare. L’arco narrativo del docu-film parte dal 1915, anno in cui Baracca, Piccio e Piovesan si ritrovano insieme nel campo di aviazione di Santa Caterina, vicino Udine, sede del primo reparto aerei da caccia e del Comando Supremo. A prestare loro il volto, in cast e personaggi de I Cacciatori del Cielo, ci saranno, a parte il già citato Giuseppe Fiorello, anche Andrea Bosca e Luciano Scarpa, nei panni, rispettivamente, di Piovesan e Piccio.

L’iniziale difficoltà a resistere contro i raid aerei austroungarici verrà superata dalle innovazioni introdotte dal meccanico Piovesan e dal pioniere Baracca, che conseguirà la prima vittoria italiana nella storia dell’Aereonautica, il 7 aprile 1916, diventando così icona insieme allo stemma del suo aereo, il Cavallino rampante. Saranno i suoi successi a spingere Comando Supremo a istituire una squadriglia di élite, la 91ª, affidata a Baracca.

Ecco il promo del film in onda oggi, 29 marzo, su Rai1:

Grandi ideali e spirito di sacrificio: il motore delle imprese eroiche di quei pionieri del volo che si distinsero, come Francesco Baracca.

Per #AeronauticaMilitare100, oggi #29marzo ore 21:30 il docu-film #ICacciatoriDelCielo, su Rai1 e RaiPlay@BeppeFiorello@raidocumentari pic.twitter.com/kXkLzwOgKk — Rai1 (@RaiUno) March 29, 2023

Per le loro imprese, Baracca e Piccio ottengono la medaglia d’oro al valor militare, fino alla tragica morte dell’Asso degli assi, avvenuta a 30 anni il 19

giugno 1918 nel corso di una missione sul Montello, durante la Battaglia del Piave. Discorso a parte merita, in cast e personaggi de I Cacciatori del Cielo, il personaggio di Andrea Bosca, Bartolomeo, che rappresenta una vera e propria licenza poetica nella narrazione.

Secondo le anticipazioni del film tv, l’arco narrativo di questo immaginario meccanico dal cuore gentile, che sarà preso sotto la sua ala proprio da Francesco Baracca, regalerà al film una grande storia di amicizia e fratellanza, che costruirà un momento di crescita umana collettiva.