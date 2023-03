Giuseppe Fiorello è Francesco Baracca ne I Cacciatori del Cielo, il film tv in onda domani, 28 marzo, su Rai1 in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare. Il docu-film porterà sullo schermo le imprese eroiche, la vita e l’amicizia di quei pionieri del volo che si distinsero per le loro azioni e il loro coraggio durante la Prima guerra mondiale e le cui gesta hanno gettato le basi per la nascita dell’Aeronautica Militare avvenuta il 28 marzo 1923.

Toccherà a Giuseppe Zeno calarsi nei panni di uno di loro, Francesco Baracca, la cui storia verrà narrata per la prima volta arricchita da una serie di interviste ricostruite grazie ai protagonisti del passato tra materiali di repertorio e filmati d’epoca. Quello che è venuto fuori è un racconto avvincente che abbraccia temi universali come amicizia, amore, coraggio e spirito di sacrificio, un racconto che terrà impegnato il pubblico nel prime time di domani sera insieme ad un cast di tutto rispetto.

Ecco il promo del film tv in onda domani:

Giuseppe Fiorello è Francesco Baracca, romagnolo, sanguigno e di ottima famiglia, in breve sarà promosso prima capitano e poi maggiore, fino ad

assumere il comando della 91ª Squadriglia, la Squadriglia degli assi, ottenendo l’etichetta di l’Asso degli assi per aver conseguito il maggior numero di vittorie aeree tra i piloti italiani della Grande Guerra.

Al fianco di Giuseppe Fiorello ci saranno Luciano Scarpa nel ruolo del Comandante Pier Ruggero Piccio; Claudia Vismara nei panni di Norina Cristofoli; Andrea Bosca nei panni di Bartolomeo Piovesan: Ciro Esposito dà il volto a Fulco Ruffo di Calabria, Enzo Garramone al Re Vittorio Emanuele III e Rodolfo Corsato ad un Colonnello dell’Esercito Italiano. Patrizia La Fonte e Paolo Rozzi interpretano i genitori di Baracca.