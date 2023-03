Mancano ormai pochissime settimane – appena 2 – dall’uscita di 72 Seasons, ed ecco che i Four Horsemen lanciano una nuova anticipazione: You Must Burn!, questo il titolo, è il nuovo singolo dei Metallica con una sorpresa.

Il nuovo singolo dei Metallica

You Must Burn! arriva come un fulmine a ciel sereno, con i fan che implorano la band di James Hetfield di non rilasciare nuove release prima dell’arrivo di 72 Seasons, per scongiurare attacchi coronarici. Il nuovo album sarà fuori il 14 aprile 2023, ben sette anni dopo Hardwired To Self Destruct (2016).

Il nuovo singolo dei Metallica sarà disponibile su tutte le piattaforme da giovedì 30 marzo 2023. Nell’annunciarlo i Four Horsemen hanno pubblicato un teaser in cui sentiamo delle vigorose cavalcate tra chitarre e batteria, ma nessuna voce. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, alla voce ci sarà il bassista Rob Trujillo.

Lo ha affermato lui stesso in un’intervista rilasciata per So What con queste parole:

“Ne vado parecchio fiero, è la prima volta che James e Greg Fidelman mi danno fiducia in questo per un album così importante. Sono rimasto davvero di stucco quando Greg mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ho bisogno che tu metta la voce su un paio di cose’. Ero un po’ teso all’idea di doverlo poi fare ma la cosa mi ha anche parecchio motivato, perché alla fine ne sono in grado”.

You Must Burn! è il quarto estratto dopo Lux Æterna, Screaming Suicide e If Darkness Had A Son, tante perle che hanno risvegliato i nostalgici del metal più diretto e viscerale.

Proprio per l’arrivo del nuovo album dei Metallica, il 2023 potrebbe essere quello del metal dopo un 2022 in cui hanno dominato la trap e il pop.

I Metallica si rimettono in gioco con una dura prova da superare: riprendersi la scena rock internazionale e confermare il loro ruolo fondamentale nella storia, sia sul palco che sui nostri dispositivi.

