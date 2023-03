Esce Happy di Lorenzo Fragola e Mameli, il nuovo singolo disponibile da venerdì 31 marzo.

La coppia, ormai collaudata, torna in radio con un nuovo pezzo inedito, dal sapore dolceamaro, che trascina in un mood scanzonato dietro cui si nasconde una nota di malinconia, mascherata da spensieratezza.

Una la domanda a cui Lorenzo Fragola e Mameli invitato a trovare risposta: Siamo davvero felici di quello che abbiamo o dobbiamo solo sforzarci di dimostralo agli altri fingendoci felici?

Da qui nasce Happy di Lorenzo Fragola e Mameli, un brano che richiama la felicità già nel titolo ma che si presenta nel testo come una riflessione più ampia sull’esistenza umana.

Nel testo di Happy trovano così posto una serie di sensazioni contrastanti. C’è l’incertezza per il futuro, la consapevolezza della fragilità della felicità e le quotidiane battaglie contro le proprie paure, che portano ad interrogarsi ponendosi un solo quesito: siamo davvero felici?

Il brano è scritto e prodotto da Lorenzo Fragola e da Mameli. Alla scrittura, hanno preso parte anche Samuele Barracco, Filippo Maria Migliore, Daniele Di Giorgi.

Grandi amici e conterranei, Lorenzo Fragola e Mameli hanno intrapreso un percorso artistico insieme che li ha portati a pubblicare finora “Luna Fortuna”, “Attraverso, “Testa X Aria”.

Testo Happy di Lorenzo Fragola e Mameli

L. Fragola, M. Castiglione, S. Barraco, F. M. Migliore, D. Di Giorgi

Guarda quanto c** sono happy ma solo (solo, solo, solo)

Sarà che mi sono perso di nuovo

Restiamo in alto mare dico “Se ti va”

“A volte prende male tipo, capita

di sentirmi cosi happy ma solo ” (solo, solo, solo)

Ho finito le parole nel frigo

dobbiamo scendere a comprarle

E scusami se da due ore sto zitto

ma non ho voglia di parlarne

E tu, accendi la tv

su un film che non guardiamo più

E sai che c’è

che se ci penso

dentro un hotel

oppure in centro

preferisco stare steso sopra un prato

con il braccio addormentato

E se ogni tanto sbaglio è perchè :

Guarda quanto c** sono happy ma solo ( solo, solo , solo)

Sarà che mi sono perso di nuovo

E ti ho vista di spalle

ma eri già con un altro

se ci penso “che palle!”

Sono happy ma solo

Sono happy se voglio

tipo “Che ore sono?”

siamo qui a fare niente

come le barche sul molo

E se ripenso a quelle foto

io non lo so

se mi perdo nei tuoi occhi e non ritorni

e casa mia non sembra più lo stesso bar

E sai che c’è

che se ci penso

dentro un hotel

oppure in centro

preferisco stare steso sopra un prato

con il braccio addormentato

E se ogni tanto sbaglio è perchè :