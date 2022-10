Sarà disponibile da venerdì 21 ottobre in radio e negli store digitali Testa X Aria, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola e Mameli.

Una collaborazione artistica che deriva da un’amicizia sincera, quella che lega i due cantautori e che adesso sfocia nel terzo brano insieme. Si intitola Testa X Aria il nuovo singolo di Lorenzo Fragola e Mameli e arriva tra qualche giorno. Da oggi è disponibile in pre-save.

Testa X Aria segue la pubblicazione dei singoli Attraverso e Luna Fortuna ed è prodotto dagli stessi Lorenzo Fragola e Mameli.

“So che vuoi volare, paura di cadere ma tu lasciati andare vedrai che poi andrà bene…”, cantano i due artisti nella ballad emozionante che racconta come ognuno di noi viva nella costante altalena tra la voglia di volare e appunto la paura di cadere.

Un incoraggiamento, un brano da ascoltare come una cura che parte dal raccontare lo stato d’animo dei due artisti e che in realtà parla a tutti e di tutti, all’interno di una generazione sempre in bilico, costantemente costretta a vivere nell’ansia di non sapere quello che verrà.