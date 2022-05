Esce tra qualche giorno Luna Fortuna di Lorenzo Fragola e Mameli. Il nuovo brano sarà in radio e negli store digitali da venerdì 20 maggio, prodotto da Takagi&Ketra.

Ad annunciare l’imminente rilascio del nuovo singolo sono stati gli stessi Lorenzo Fragola e Mameli. Per loro si tratta del secondo brano insieme dopo la recente pubblicazione di Attraverso disponibile dallo scorso 6 maggio.

I due avevano già accennato al fatto che Attraverso sarebbe stato solo il primo di una serie di progetti insieme. Così, neanche due settimane dopo l’uscita del primo singolo in featuring, arriva la conferma di un altro brano inedito, in radio e in digitale tra qualche giorno.

Nel momento del rilascio di Attraverso, Lorenzo Fragola aveva spiegato la collaborazione con Mameli. I due sono amici di vecchia data e di recente si sono trovati a scrivere e a cantare insieme, in un momento particolarmente difficile per Fragola.

“Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite”, spiegava, accennando alla scomparsa di suo padre.

“In questo percorso ho incontrato questo amico qua, Mario. Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi”, chiariva, a proposito del rapporto con Mameli e delle collaborazioni che hanno preso forma.

“Grazie a lui ho riscoperto la voglia di fare musica, la gioia inebriante nel farla e gliene sarò sempre grato. Ci siamo quindi, inizia questo nuovo progetto”, preannunciava.