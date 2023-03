I rumor sull’ingresso di Matt Cameron nei Foo Fighters per colmare il vuoto lasciato da Taylor Hawkins si sono rincorsi per troppo tempo, per questo il già noto batterista dei Pearl Jam è intervenuto in prima persona per spegnere una volta per tutte le speculazioni sul suo conto.

Le voci sull’ingresso di Matt Cameron nei Foo Fighters

Come ricostruisce Repubblica, l’ipotesi dell’arrivo di Matt Cameron nei Foo Fighters per supportare la band di Dave Grohl durante il tour era stata lanciata dal tabloid The Sun. In un articolo pubblicato da Simon Boyle il 16 marzo 2023, si leggeva quanto segue:

“I Foo Fighters si preparano a svelare quali batteristi suoneranno al posto di Taylor”

Boyle citava come fonti alcuni “addetti ai lavori” e parlava di “batteristi” perché il nome di Matt Cameron non era quello dell’unico candidato a sedere dietro le pelli al posto del compianto Taylor Hawkins. Tra i papabili c’era anche Atom Willard degli Angels & Airwaves. Va detto che i Foo Fighters partiranno per il tour il 24 maggio con una prima data nel New Hampshire e due date in Europa, in Germania, in occasione del Rock Am Ring e del Rock Im Park. Per il momento non sono previste date in Italia.

La smentita di Matt Cameron

Raggiunto dall’indiscrezione senza fondamento lanciata dal The Sun, Matt Cameron è intervenuto nelle storie di Instagram con una smentita. Le sue parole:

“Per vostra informazione, le voci che circolano sul web sono false. Non sono entrato nei Foo Fighters”

Ancora nessuna smentita da parte di Atom Willard. Taylor Hawkins è morto il 25 marzo 2022 a 50 anni mentre si trovava a Bogotà, in Sudamerica, per una data del tour dei Foo Fighters. Nonostante la tragedia, la band di Dave Grohl – dopo un lungo periodo di pausa – ha scelto di non fermarsi e di continuare a fare musica.

Sul palco con loro, però, al posto di Taylor non ci sarà Matt Cameron.

