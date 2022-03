Il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins è morto. Giunge come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte del musicista a soli 50 anni mentre si stava preparando per esibirsi in un concerto in Colombia, a Bogotà. Il portavoce della band ha annunciato la dipartita del batterista senza scendere nei dettagli e senza rivelare nessuna causa della morte o ulteriori dettagli.

Nato a Fort Worth, in Texas, nel 1972, Taylor Hawkins si è unito alla band nel 1997 dopo due anni come batterista di Alanis Morissette rivoluzionando il suo e l’immagine dei Foo Fighters prendendo posto dietro il cantante-chitarrista Dave Grohl ma senza mai limitarsi. Spesso ha preso il microfono il mano lanciandosi in delle cover sul palco e ha scritto molte delle canzoni della band.

Taylor Hawkins è morto lasciando tutti senza parole a cominciare proprio dai componenti della band che chiedono rispetto in questo momento di dolore e finendo alla moglie Alison che rimane adesso da sola con i suoi tre figli.

Ecco l’annuncio della band:

I Foo Fighters avrebbero dovuto esibirsi al Lollapalooza Festival in Brasile domani, domenica 27 marzo, e ai Grammy Awards tra una settimana, il 3 aprile, ma non sappiamo ancora se lo faranno oppure no visto che i loro piani immediati non sono stati annunciati. La band ha diverse date del tour in programma fino a dicembre in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda.

Al momento non conosciamo le cause della morte di Taylor Hawkins che, lo ricordiamo, proprio venti anni fa, è finito in coma per due settimane per un’overdose di eroina. All’epoca ha spiegato di non essere dipendente dalla droga ma di aver ‘festeggiato troppo’. Maggiori dettagli saranno diffusi nelle prossime ore.