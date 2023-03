Gianni Minà è morto. Con un post arrivato poco fa sui social, la famiglia ha annunciato la morte del giornalista all’età di 84 anni in seguito ad una, non meglio precisata, malattia al cuore. In particolare, sul profilo Instagram del giornalista si legge: “Gianni Miná ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità”.

Ecco la foto postata sui social:

Gianni Minà sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Spesso ospite in tv e ancor di più fianco a fianco delle grandi personalità mondiali dello sport e non solo, Gianni Minà ha dato il via alla sua carriera ormai oltre sessanta anni fa a Tuttosport e poi subito pronto a collaborare con la Rai alla realizzazione dei servizi sportivi sui Giochi Olimpici di Roma nel 1960.

A partire dal 1965 si è occupato di documentari e inchieste per numerosi programmi fino a quando nel 1876 prese il posto al Tg2. Con Renzo Arbore e Maurizio Barendson fondò “L’altra domenica” e nel 1981 vinse il «Premio Saint Vincent» come miglior giornalista televisivo dell’anno. Negli anni ha collaborato con Giovanni Minoli a «Mixer», ha condotto «Blitz», programma di Raidue in cui ha avuto modo di intervistare personaggi come Eduardo De Filippo, Federico Fellini, Gabriel Garcia Marquez e Muhammad Ali.