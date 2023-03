Ci sono delle interessanti promozioni su Amazon che riguardano diversi prodotti tecnologici, tra cui anche nuovi smartphone top di gamma. Quest’oggi, domenica 26 marzo, vi indichiamo proprio una straordinaria offerta che riguarda l’ultimo arrivato Xiaomi 13 (2023). Il dispositivo lo troverete con uno sconto del 24% e al prezzo di 839,50 euro (invece di 1.099,90 euro di listino), con il colore White, nella versione italiana più 2 anni di garanzia e nel taglio di memoria 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Il device è venduto e spedito da terzi (generalmente entro 2-3 giorni); inoltre, avrete la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out, si tratta di un’esclusiva Amazon Prime valida fino al 20/06/2023. Vediamo insieme le caratteristiche chiave dello smartphone.

Il bellissimo e nuovo Xiaomi 13 è dotato di un display AMOLED FHD+ piatto da 6,36 pollici con una risoluzione massima di 2400 x 1800 pixel e con frequenza di aggiornamento a 120Hz, e adotta il nuovo materiale E6 per rendere le immagini più luminose e i colori più precisi, il tutto con un consumo energetico ridotto. Il device sfoggia un elegante design progettato per regalare una sensazione di compattezza bilanciata in maniera perfetta ed un’esperienza visiva davvero coinvolgente. Il display mostra cornici ultra sottili, consentendo una visione immersiva e un impatto visivo eccezionale. Tutto il dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere con grado di certificazione IP68, mostrando in perfetta sintonia eleganza, robustezza e resistenza. Come connettività troviamo: 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C.

Lo Xiaomi 13 sfrutta il recente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 abbinato da 8GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 4.0. Per quanto riguarda il comparto fotografico presenta sul retro della scocca una configurazione a tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica, regalando riprese professionali e uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x. I sensori posteriori sono: uno principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 12MP con campo visivo di 120° e un teleobiettivo da 10MP. La fotocamera frontale è da 32MP. Il tutto è alimentato da una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 67W, wireless da 50W e inversa da 10W.

