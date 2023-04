Se siete propensi all’acquisto di un nuovo smartphone top di gamma del marchio Xiaomi, ottimo per quanto riguarda la qualità, le funzionalità e le prestazioni. L’occasione giusta è arrivata in tempo per voi: quest’oggi su Amazon troverete disponibile il nuovo Xiaomi 13, in offerta con uno sconto del 6% al prezzo di 836,62 euro (invece di 889,50 euro di listino), nella versione italiana più 2 anni di garanzia e nel taglio di memoria da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce , i resi e la consegna sono gratuiti e, inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Dopo questi dettagli salienti, andiamo a dare un’occhiata alle specifiche tecniche offerte.

Lo Xiaomi 13 5G (2023) presenta un materiale in vetro (sia anteriore che posteriore) e in alluminio (frame laterale); offre un display AMOLED E6 da 6,36 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, una luminosità di picco 1900 nit, HDR10+, Dolby Vision e HLG. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (a 4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740, affiancato da 8GB di RAM LPDDR5x e 256GB di storage interno UFS 4.0 non espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera Leica caratterizzata da un sensore principale Sony IMX800 da 50MP con PDAF e OIS, un ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con OIS e zoom ottico 3.2x; la fotocamera anteriore presenta un sensore da 32MP.

Quanto alle altre caratteristiche, lo Xiaomi 13 è dotato di offre doppio speaker, Hi-Res, Dolby Atmos, lettore delle impronte digitali ottico sotto al display, certificazione IP68 resistente ad acqua e polvere e connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e USB Type-C. Infine, lo smartphone è alimentato da una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W, wireless a 50W e wireless inversa a 10 W. Lato software l’interfaccia MIUI 14 è basata sul sistema operativo Android 13.

