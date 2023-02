Quale sarà il prezzo degli Xiaomi 13 in Italia? Oggi 26 febbraio è il grande giorno della presentazione globale della nuova serie dopo il lancio della stessa avvenuto solo in Cina nel mese di dicembre. Dei dispositivi, a livello di specifiche tecniche, si sa praticamente tutto ed è per questo motivo che i riflettori sono tutti concentrati sul loro costo e naturalmente sul momento esatto del via alla loro commercializzazione. Cerchiamo dunque di raccogliere tutte le informazioni in nostro possesso consapevoli che il probabile margine di errore per quanto di seguito riferito è davvero minimo.

Panoramica dei 3 modelli

Prima di concentrarsi sul prezzo degli Xiaomi 13, è giusto ricordare qualche caratteristica specifica di ognuno dei modelli pronti al lancio. La variante Lite, ad esempio, avrà un processore Qualcomm Snapdragon 7 con frequenza a 2.4 GHz e 8GB di RAM. Un punto a favore dell’esemplare è la sua tripla fotocamera posteriore Leica con lenti da 50MP, 10MP e 12MP; il sensore anteriore è poi da 12 MP mentre la batteria è da 4500 mAh.

Per quanto riguarda lo Xiaomi 13, il processore a disposizione è un Qualcomm Snapdragon 8 con frequenza 3.2 GHz e 8GB di RAM abbinata. La tripla fotocamera posteriore Leica ha lenti da 50MP, 10MP e 12MP, mentre quella anteriore da 32MP. La batteria, come nel caso del modello Lite è da 4500 mAh. Per finire, lo Xiaomi 13 Pro avrà lo stesso chip del modello standard ma accompagnato da 12 GB di RAM. La batteria avrà amperaggio da 4820 mAh e ancora la tripla fotocamera posteriore Leica potrà contare su 3 lenti da 50MP, mentre quella anteriore sarà da 32 MP.

Prezzo in Italia

La conferma puntuale del prezzo degli Xiaomi 13 arriverà quest’oggi alla presentazione della serie (dalle ore 16 in poi) ma, grazie al listino di alcuni operatori mobili italiani, il valore commerciale di ogni modello dovrebbe essere quello qui riferito. Bisognerà spendere 499,99 euro per lo Xiaomi 13 Lite, 1099,99 euro per Xiaomi 13 e 1399,99 euro per Xiaomi 13 Pro. Solo poche ore e ne avremo l’assoluta certezza, insieme al dettaglio sul via effettivo alle vendite nel nostro paese, probabilmente già dalla prossima settimana o al massimo in quella successiva.

