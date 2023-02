La serie degli Xiaomi 13 dovrebbe essere presentata al MWC 2023 di Barcellona nelle sue tre versioni (standard, Pro e Lite). L’evento di lancio è in programma per il 26 febbraio, data in cui faremo la conoscenza degli smartphone realizzati in collaborazione con Leica per quanto riguarda il comparto fotografico. Secondo quanto riferito dal leaker Sudhanshu Ambhore su Twitter, lo Xiaomi 13 Lite 5G (il modello più economico dei tre) dovrebbe avere un prezzo di 499 euro ed essere reso disponibile nelle colorazioni nero, blu e rosa.

Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 & Xiaomi 13 Pro 100+ high resolution renders.



Prices:

Xiaomi 13 Lite: EUR 499 | Xiaomi 13: EUR 999 | Xiaomi 13 Pro: EUR 1299



Google Drive link for renders: https://t.co/l3hXIAijKh pic.twitter.com/ZkzpkkrnHF — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) February 17, 2023

Lo Xiaomi 13, invece, sarà probabilmente venduto ad un prezzo di partenza di 999 euro nelle colorazioni nero, verde e bianco. Infine, lo Xiaomi 13 Pro si dice avrà un cartellino di 1299 euro e potrà essere acquistato nelle nuance cromatiche nero e bianco. Gli Xiaomi 13 e 13 Pro dovrebbero essere spinti dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 e montare uno schermo da 6.3 (AMOLED, risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz) e da 6.73 pollici (LTPO AMOLED, risoluzione QHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz). Non ci aspettavamo niente di diverso visto che parliamo di dispositivi afferenti ad una fascia alta del mercato e che, quindi, dovevano essere provvisti di specifiche tecniche all’altezza della situazione.

Vedremo se le indiscrezioni relative ai prezzi di cui sopra si riveleranno affidabili e quando gli Xiaomi 13 arriveranno ufficialmente in Europa (forse a marzo, anche se non è ancora ufficiale), andando a vedersela a viso aperto con i nuovi Galaxy S23 di Samsung, che hanno letteralmente il fuoco negli occhi. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com