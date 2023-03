Dopo le date nei teatri, riprendono i concerti di Daniele Silvestri in estate con Estate X. Il cantautore romano rimarrà ufficialmente sul palco dopo aver ripreso il progetto X, una serie di concerti che seguono la crisi pandemica e lo riportano dal vivo nell’attesa del prossimo album.

Di seguito il calendario completo di Estate X, la stagione estiva dei concerti di Daniele Silvestri:

01 luglio SOGLIANO AL RUBICONE (FC) – Sogliano Sonica

(a breve in vendita) 06 luglio COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

€ 34,50 20 luglio ASSISI (PG) – Riverock Festival

(a breve in vendita) 25 luglio ROMA – Cavea Parco della Musica Ennio Morricone

Parterre Numerato € 40,00

Parterre Laterale Numerato € 35,00

Tribuna Centrale Numerata € 35,00

Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta € 35,00

Tribuna Mediana Numerata € 30,00

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta € 30,00 28 luglio GRADISCA D’ISONZO (GO) – Onde Mediterranee

€ 34,50 05 agosto FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Blubar Summer Festival

(a breve in vendita) 19 agosto LA SPEZIA – Piazza Europa

1 Settore Numerato € 42,50

2 Settore Numerato € 36,50

3 Settore Numerato € 31,00 01 settembre PRATO – Prato e Spettacolo

Parterre in piedi non numerato € 40,25

Tribuna a sedere non numerata € 46,00

I biglietti per i concerti di Daniele Silvestri in estate sono già disponibili su Ticketone, tranne nei casi specificati tra parentesi. Il cantautore ha spiegato che la data di Roma è un modo per ringraziare il pubblico per il sold out del 19 maggio all’Auditorium Parco della Musica, dal calendario Teatri X.

Il tour indoor di Daniele Silvestri si struttura in 4 date:

18 maggio NAPOLI, Teatro Augusteo

19 maggio ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (sold out)

20 maggio BOLOGNA, Teatro Duse

22 maggio MILANO, Teatro Lirico

Nel frattempo c’è grande attesa per il nuovo album del cantautore, che secondo un precedente annuncio sui social potrebbe essere in via di pubblicazione: “Storie e canzoni inedite che nascevano, prendevano vita e forma, insieme a voi. Ora quel progress e quel work sono arrivati a conclusione“, infine: “Mi spiegherò meglio più avanti”. L’ultimo disco in studio di Daniele Silvestri è La Terra Sotto I Piedi (2019) e recentemente è uscito il nuovo singolo Tik Tak.

