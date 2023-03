La performance di Morgan a Benedetta Primavera ha tutta l’aria di essere una risposta a chiunque lo critica per il suo essere fuori dagli schemi anche quando va in televisione. Marco Castoldi è stato ospite della seconda puntata della nuova avventura di Loretta Goggi e ha aperto le danze insieme agli altri invitati, sulle note della super hit Maledetta Primavera che ha ispirato il titolo del format.

Tra le mani teneva il suo inseparabile ukulele, e all’inizio dello sketch già sorrideva al cameraman per presagire ciò che sarebbe successo. Alla fine dell’anteprima, contesto in cui è andata in onda la jam degli ospiti, Morgan ha finto di distruggere l’ukulele. Qualcosa di superato per i nostalgici del ’68, qualcosa di ancora attuale per chi ha subito il fascino dell’ondata grunge degli anni ’90, una novità per i fan dei Maneskin.

A proposito di ciò, ricordiamo le polemiche e il pubblico diviso dopo la distruzione sul palco dei Maneskin nell’ultima data del Loud Kids Tour, ma più di recente ci ha pensato Blanco a far parlare di sé a Sanremo con quel numero in cui ha devastato la scenografia delle rose all’Ariston sulle note de L’Isola Delle Rose.

Una risposta, quella di Morgan, che forse sottolinea quanto sia normalizzato il discorso del caos sul palco, e se sostituiamo “normalizzato” con “superato” otteniamo lo stesso significato. Del resto Morgan non è nuovo alle provocazioni, specialmente sul suo frequentatissimo profilo Instagram dal quale spesso dice la sua sui suoi colleghi artisti o sulla politica, sul quale ha conquistato sostenitori e ha scatenato detrattori per semplici divergenze di pensiero.

Nel corso della puntata non è mancato il tributo a Sergio Endrigo, il grande assente della musica di cui Morgan è uno dei più attivi divulgatori.

