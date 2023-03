La Festa del Papà 2023 cadrà, come sempre in Italia, il 19 marzo, anche se viene festeggiata in tutto il mondo (ogni Nazione ha la propria data). Alla nostra ricorrenza corrisponde il giorno di San Giuseppe, padre di Gesù, per la lunga tradizione cattolica che caratterizza il Bel Paese. Non siamo qui a convincervi del perché sia giusto dedicare un pensiero speciale per i vostri papà: immaginiamo vogliate farlo a prescindere per celebrare l’uomo che vi ha dato la vita e vi ha resi, in grossa parte, le persone che siete oggi. Vi state organizzando per fare gli auguri per la Festa del Papà 2023 il 19 marzo? Siete nel posto giusto.

Partiamo dalle frasi, che potranno aiutarvi a rendere l’idea di quanto importante sia per voi questa ricorrenza. Poter pronunciare ancora la parola “papà” è un privilegio non da tutti: siate felici di poterlo fare e dimostrate all’uomo che lo rende possibile tutto l’amore che avete per lui, a cominciare dalle prime luci dell’alba di questa giornata speciale, o anche prima se lo desiderate, allo scoccare della mezzanotte, così da fargli capire che è stato il vostro primo pensiero fargli gli auguri per la Festa del Papà 2023.

– Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost) – La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli. (Democrito) – Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert) – Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile. (Wilhelm Busch) – Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

Chiaramente non potevano mancare le foto: ecco a voi qualche immagine per fare gli auguri per la Festa del Papà 2023 il 19 marzo. Potrete inviarla su WhatsApp, condividerla sui social o semplicemente farla vedere a lui quando lo riterrete opportuno. Gli strapperete senz’altro un sorriso o qualcosa di più, vedrete. Le frasi o le foto, per quanto belle possano essere, non potranno sostituire la cosa più importante, ovvero lo stare insieme al vostro papà. Lasciate tutto e correte a dargli un abbraccio, trascorrere in sua compagnia questa giornate e molte altre di quelle che verranno: è questo quello che di più apprezzerà perché, ricordatevelo sempre, il tempo è prezioso, non va sprecato.

Continua a leggere su optimagazine.com