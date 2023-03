Sono stati annunciati gli ospiti di Benedetta Primavera con Loretta Goggi il 17 marzo su Rai1. Cosa vedremo nella seconda puntata del nuovo show di casa Rai? Tanta musica e spettacolo, ma non mancherà il divertimento con, forse, qualche effetto sorpresa. Del resto, quando è coinvolto Morgan ci si può aspettare di tutto e stasera a Benedetta Primavera ci sarà proprio lui, tra gli ospiti più attesi dell’edizione.

Morgan sarà dunque tra i protagonisti della seconda puntata del nuovo show di Loretta Goggi sul primo canale Rai ma non sarà il solo. Dopo gli ospiti del primo appuntamento, il secondo non è da meno e accoglie Fiorella Mannoia sul fronte musicale. Il mondo dello spettacolo avrà invece rappresentanti in Ambra Angiolini e Bianca Guaccero. Ci saranno poi Giorgio Panariello e Flavio Insinna.

Stasera su Rai1 anche Amanda Lear.

Dopo l’esordio della scorsa settimana, oggi, venerdì 17 marzo, andrà in onda in prima serata (alle 21.25) su Rai1 il secondo appuntamento con Benedetta Primavera. In totale saranno 4 gli appuntamenti in prima serata con la Goggi. Gli altri due sono attesi rispettivamente venerdì 24 marzo e venerdì 31 marzo. Lo show è un varietà condotto da Loretta Goggi, affiancata da Luca e Paolo.

Gli ospiti di Benedetta Primavera il 17 marzo

Ambra Angiolini

Amanda Lear

Fiorella Mannoia

Giorgio Panariello

Bianca Guaccero

Morgan

Flavio Insinna

“Non è un programma celebrativo dove si cantano tutte le mie canzoni. Mi propongo per come sono oggi, una donna di 72 anni che però è al passo con i tempi, che fa televisione, che scrive. Benedetta Primavera è un varietà che mi sta addosso senza costringermi a parlare del passato”, ha raccontato Loretta Goggi nel parlare della sua nuova avventura televisiva.