Con Tom Morello a Firenze Rocks 2023 si arricchisce il già fitto cartellone della grande venue fiorentina, tra le più importanti rassegne dell’estate italiana. Il leggendario chitarrista e l’Italia hanno ormai un rapporto stretto: è ormai nota la collaborazione con i Maneskin nell’album Rush! (2023) della band romana per il singolo Gossip.

Quest’anno, inoltre, Tom Morello ha già visitato l’Italia approdando al Festival di Sanremo 2023 proprio per duettare con la band di Damiano David. L’estate sarà tutta sua, con un concerto nel contesto del Firenze Rocks nella stessa data in cui saliranno sul palco i The Who con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Per il leggendario chitarrista non è la prima volta alla Visarno Arena: già nel 2017 salì sul palco con i suoi Prophets Of Rage.

Tom Morello si esibirà il 17 luglio 2023 con apertura dei cancelli alle 16. I biglietti per l’intera giornata sono disponibili nelle seguenti soluzioni:

PIT – € 92,00

Posto Unico – € 74,75

L’ultimo album da solista di Tom Morello è The Atlas Underground Flood (2021), terzo capitolo della trilogia The Atlas Underground iniziata nel 2018 e continuata nello stesso 2021 con il capitolo Fire. Nella sua carriera Thomas Baptiste Morello (questo il nome di battesimo) ha collaborato con tre band importanti.

I Prophets Of Rage sono nati dalle spore dei Rage Against The Machine, band che ha rivoluzionato l’hard rock e il nu metal con riff trascinanti e flow eversivi, sparati dalla voce di Zack De La Rocha e che hanno generato brani entrati nella storia come Killing In The Name, Guerilla Radio, Bulls On Parade, Wake Up e tantissime altre.

Dopo i RATM sono arrivati gli Audioslave, superband con la voce di Chris Cornell, già annoverato tra gli dei del grunge dopo l’esperienza con i Soundgarden.

