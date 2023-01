Gossip dei Maneskin con Tom Morello è fuori. La band romana ospita il virtuoso chitarrista dei Rage Against The Machine, Audioslave e Prophets Of Rage per conferire quel tocco in più ad un pezzo uptempo, frenetico nel groove e audace nelle dinamiche.

Gossip è l’ennesima anticipazione da Rush!, il nuovo album dei Maneskin in uscita il 20 gennaio 2023. La presenza di Tom Morello si fa sentire: il leggendario chitarrista interviene con il suo Whammy 5 e disegna glissati di ottava che hanno fatto la storia in brani storici come Killing In The Name e Sleep Now In The Fire dei Rage Against The Machine, ma anche in Like A Stone degli Audioslave. Per entrambi è stata un’esperienza emozionante. Il chitarrista dei Maneskin Thomas Raggi racconta:

Entusiasmo anche da Tom Morello, che rivela:

Il testo della canzone, scritta e composta dai 4 membri della band romana insieme ai produttori Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, è un dito feroce puntato contro le bugie del sogno americano incarnato nella “city of lies” che tanti collegano a Los Angeles dove “puoi diventare una star del cinema” se “metti un po’ di plastica sulla tua faccia”, ma anche dove “nascondono la me**a sotto il tappeto”.

Intanto c’è grande attesa per Rush!, seguito ideale di Teatro D’Ira Vol. 1 (2021) già anticipato da Supermodel, Mammamia e The Loneliest. I Maneskin continuano a trascinare ondate intere di fan in tutto il mondo, un successo esploso dopo al vittoria al Festival di Sanremo 2021 con Zitti E Buoni ma soprattutto dopo il primo posto all’Eurovision Song Contest.

[Verse 1]

Welcome to the city of lies

Where everything’s got a price

It’s gonna be your new favorite place

You can be a movie star

And get everything you want

Just put some plastic on your face

[Pre-Chorus]

This place is a circus, you just see the surface

They cover s**t under the rug

You can’t see they’re faking, they’ll never be naked

Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream, so



[Chorus]

Sip the gossip, drink ‘til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, so

Sip the gossip, drink ‘til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, oh

[Verse 2]

Keep drinking and acting cool

Don’t care if your day is blue

Nobody loves a gloomy face, just

Take your pills and dance all night

Don’t think at all, that’s the advice

So c’mon, let’s try, it’s just a taste

[Pre-Chorus]

This place is a circus, you just see the surface

They cover s**t under the rug

You can’t see they’re faking, they’ll never be naked

Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream, so

[Chorus]

Sip the gossip, drink ‘til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, so

Sip the gossip, drink ‘til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, oh

[Chorus]

So sip the gossip, drink ‘til you choke

Sip the gossip, burn down your throat

You’re not iconic, you are just like them all

Don’t act like you don’t know, oh