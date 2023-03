C’è un aspetto per il quale il Samsung Galaxy S23 Ultra certamente eccelle rispetto a qualsiasi iPhone di ultima generazione, ovvero sulla durata della batteria e dunque l’autonomia del device. Gli esperti di DxOMark hanno pubblicato il loro report dopo le prove effettuate sull’ammiraglia lanciata di recente. I risultati sono stati abbastanza chiari: i melafonini lanciati nel 2022 (ma anche nel 2021) mangiano decisamente della polvere rispetto al top premium presentato nel mese di febbraio.

Gli esperti hanno lavorato ad una prima classifica relativa agli smartphone premium di diversi brand, quelli spesso siglati con nomenclatura Pro o Ultra appunto, come veri e propri fiori all’occhiello delle diverse serie di device. Ebbene, proprio in questo elenco specifico, il Samsung Galaxy S23 Ultrarisulta detenere il primato del primo posto per la durata della sua batteria. Il telefono è seguito dall’Asus ROG 6 al secondo posto e dall’iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Plus, rispettivamente al terzo, quarto, quinto scalino della speciale lista.

Sempre gli esperti di DxOMark hanno lavorato ad una seconda classifica globale e omnicomprensiva di tutte le tipologie di smartphone. In questo secondo elenco, il Samsung Galaxy S23 Ultra si è classificato solo al sesto posto dietro a dispositivi Honor, Oppo. Realme ma comunque ben davanti a qualsiasi iPhone: il primo a comparire nella lista è in effetti l’iPhone 13 Pro Max solo al tredicesimo gradino.

Quali risultati sono valsi al Samsung Galaxy S23 Ultra per avere buoni punteggi per la durata della sua batteria? In pratica, è stato certificato che la durata della batteria può giungere fino a 2 giorni e 19 ore con una singola carica. Il consumo energetico è stato definito dagli esperti come “eccellente” durante la visione di video, ma non per l’uso della fotocamera o l’ascolto di musica. Per finire, gli esperti hanno notato come il telefono tenda a spegnersi velocemente dopo il raggiungimento della carica del 5%.

