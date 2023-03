Tredici Canzoni Urgenti è il titolo del nuovo album di Vinicio Capossela. Il cantautore lo ha annunciato nelle ultime ore presentando anche un concerto-evento a Milano in occasione dell’uscita del disco.

Il nuovo album di Vinicio Capossela sarà fuori il 21 aprile 2023 ed è stato anticipato dal brano La Crociata Dei Bambini. Per l’occasione, l’artista di Hannover ha annunciato anche una serata evento alla vigilia dell’uscita del disco, il 20 aprile, a Milano presso la Salva Verdi del Conservatorio di Milano con la presenza di ospiti.

Le prevendite dei biglietti sono già disponibili su TicketOne nelle seguenti soluzioni:

Poltronissima A – € 63,25 Poltrona B – € 51,75 Seconda Poltrona C – € 46,00 Settore D – € 34,50

A proposito di Tredici Canzoni Urgenti, sui social Vinicio Capossela lascia intendere che il disco nasce dall’esigenza di raccontare la grande paura della guerra con un chiaro riferimento all’inizio dell’“operazione militare speciale” annunciata da Vladimir Putin nella notte dell’invasione della Russia in Ucraina. Il cantautore scrive:

“Sono canzoni scritte, prodotte e registrate nel corso dell’ultimo anno, in questo tempo di dubbio e di distanza, di fine del mondo servita al ritmo di un allarme al giorno, a partire dal 24 Febbraio scorso, da quando si è presa consapevolezza che il tempo per rimandare le questioni urgenti non è illimitato e reclama la nostra piena appartenenza al presente”.